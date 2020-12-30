Yılbaşı hediyesi alırken çocuğu sağlığından etmeyin

Çocuklara yılbaşı hediyesi seçmek birçok anne baba için en zevkli iş. Fakat bazen masum görünen oyuncaklar çocuğun sağlığını tehdit ediyor. Yılbaşı hediyesi seçimi konusunda uyaran uzmanlar, ailelere oyuncaklar için tavsiyede bulundu. İşte güvenli oyuncak seçiminin püf noktaları...

AA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Çocuğunuza yılbaşı hediyesi seçerken dikkat edin. En masum görünen oyuncak bile bir çocuğun gözlerine zarar verebilir." uyarısında bulundu.

15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA DİKKAT

En masum görünen oyuncağın bile bir çocuğun gözlerine zarar verebileceğini kaydeden Karaman, şu şekilde konuştu:

"Özellikle 15 yaşın altındaki çocuklarda, oyuncak nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin göz yaralanması oluyor. Göz yaralanmaları, hafif kornea epitel efektinden (göz yüzeyine çizik) travmatik katarakt, kornea ülseri veya retina yırtığı veya dekolmanı gibi çok daha ciddi yaralanmalar olabilir."

"SİLAHLAR, GÖZ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN EN RİSKLİ OYUNCAKLARDIR"



Gözde yaralanmalara neden olabilecek risk taşıyan oyuncaklar hakkında bilgi veren Karaman, oyuncak silahlar hakkında şunları aktardı:

"Küçük bir nesneye ateş eden veya iten herhangi bir oyuncak, potansiyel olarak gözlere ciddi zarar verebilir. Silahlar, göz güvenliğini tehdit eden en riskli oyuncaklardır. Çocuğunuza boncuk veya mermi atan bir silah vermenin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu "oyuncaklar" son derece tehlikelidir. Küçük ateşleme füzeleri veya dartları olan oyuncaklar her zaman tehlikelidir. Çocuklar genellikle bu tür oyuncakları yüzlerine yakın tutmayı ve tetiği çekmeyi severler. Çocuklar, çocukluk kahramanları ve güçlü karakterlerin olduğu aksiyon dolu filmlere hayrandır. Bu tür filmler, küçük çocukların hayal güçlerini ateşleyerek onları ışın kılıçlarının, asaların, kılıçların ve yayların heyecanlarıyla tanıştırır. Ne yazık ki, bu oyuncakların bazen göz yaralanmalarına neden olabilecek keskin kenarları vardır. Çocuğunuzu böyle bir oyuncaktan vazgeçiremiyorsanız, daima koruyucu gözlük kullanması konusunda ısrar edin."

LAZER IŞIKLI OYUNCAKLARA DİKKAT



Doç. Dr. Karaman, spor türüne göre koruyucu önlemler almanın çocuğu olası birçok göz yaralanmasından koruyacağını belirterek, "Çocuğunuz bir spora katılırsa, güvenliği için uygun göz koruması zorunludur. Göz yaralanmaları genellikle basketbol, beyzbol ve raket sporları gibi sporlar sırasında ortaya çıkar. Sporla ilgili göz yaralanmaları arasında künt, delici ve radyasyon yaralanmaları sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Paslı zincirler ve çıkıntılı direkler hakkında çocukların önceden uyarılması gerektiğini aktaran Karaman, "Çocuklarınızı halka açık bir oyun alanına götürmek eğlenceli ve güvenli bir aktivitedir. Ancak oyun alanı çocuklar için tehlikeli bir yer olabilir. Çocuklarınızın özgürce koşmasına izin vermeden önce her zaman tüm oyun alanı ekipmanlarını inceleyin. Çocuğunuzu, fark edilmeden gidebilecek çıkıntılı direkler veya paslı zincirler konusunda uyarın. Ayrıca keskin çubuklar içerebilecek aşırı büyümüş çalılara veya ağaçlara dikkat edin." tavsiyesinde bulundu.

Karaman ayrıca lazer pointerların son zamanlarda çocukların göz sağlığı için sorun haline geldiğini belirterek, oynaması eğlenceli olsa da lazerin gözlerde kısa bir süre için bile gösterildiğinde önemli retina hasarına neden olabileceğini, lazer ışıklı oyuncaklar konusunda çocuğun yakından denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

GÜVENLİ OYUNCAK NASIL OLUR?

Çocuklar için neyin güvenli olduğunu ayırt etmenin ebeveyn sorumluluğunda olduğunu dile getiren Karaman, güvenli oyuncak seçiminde izlenecek adımları şöyle sıraladı:

"İnternet, oyuncağın kendi incelemelerine ek olarak güvenlik incelemelerini okumak için iyi bir yerdir.

YouTube, video formatında gösterileri veya güvenlik incelemelerini izlemek için harika bir yerdir. Etiketleri okuyarak oyuncağın ulusal güvenlik standartlarına uygun olduğunu inceleyin. 'CE' işareti oyuncak üreticisinin oyuncağın AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına uygun olduğuna ilişkin verdiği garanti anlamına gelir.

Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyuncaklar konusunda kendinizi eğitin ve ilgisini çeken oyuncakları araştırın. İnternet, sizin gibi diğer ebeveynlerin güvenlik incelemelerine ve oyuncak incelemelerine göz atmak için harika bir yerdir.

Ambalajın üzerindeki yazılar, yaşa uygun olup olmadığını gösterir. Çocuğunuzun oyuncaklarına yakından bakın. Oyuncakları keskin kenarlar açısından inceleyin.

Güvenlik yönetmelikleri, sekiz yaşın altındaki çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmış yeni oyuncaklarda keskin noktaları yasaklar. Bütçe koridorundaki ucuz oyuncaklara dikkat edin. Sağlam yapıya sahip oyuncakların küçük, keskin parçalara ayrılma veya kırılma olasılığı daha düşüktür.

Yeni bir oyuncak satın aldıktan sonra, çocuğunuza onu güvenli bir şekilde ve amacına uygun olarak nasıl kullanacağını veya oynayacağını öğretin. Çocuğunuza oyun zamanından sonra oyuncakları toplamayı öğretin.

Kırık oyuncakları hemen atın. Çocuğunuzun gerekirse koruyucu gözlük veya emniyet gözlüğü takmak için zaman ayırmasını sağlayın.

Koruyucu gözlükler, darbelere oldukça dayanıklı bir malzeme olan polikarbonattan yapılmıştır. Polikarbonat lensler hem reçeteli hem de reçetesiz lenslerde mevcuttur."