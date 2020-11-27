Yeşil yapraklı sebzeler nasıl tüketilmeli? Hangi sebze neye iyi gelir?

Koronavirüs ve grip salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren yeşil yapraklı sebzeler merak ediliyor. Uzmanlar, "Hangi sebze neye iyi gelir?" sorusunun cevabını yanıtladı. İşte yeşil yapraklı sebzelerle ilgili tüm detaylar...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, koronavirüs salgınının yanı sıra son günlerde artan grip vakalarına karşı bağışıklığı güçlendiren besinler hakkında bilgi verdi.

HANGİ SEBZE NEYE İYİ GELİR?

Değişen mevsim şartlarıyla bağışıklık sistemini korumanın koronavirüs ve gribal enfeksiyonlara karşı önemli olduğunu ifade eden Aksu, önerilerini şöyle sıraladı:

"Koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenmemize mutlaka eklemeliyiz. Ispanak, maydanoz, su teresi, roka ve benzerlerini hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarımızda tüketmeliyiz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanasını da sabah kahvaltısı veya gün içinde salatalarımızda bol bol yemeliyiz. C vitamini yönünden zengin kivi, portakal, ananas gibi meyveleri de mutlaka tüketmeliyiz. Bağışıklığın yüksek olmasında diğer önemli minerallerden bir diğeri ise selenyum ve çinkodur. Bunların düşük olması halinde takviyelerin alınması ve beslenmeye Brezilya fıstığı ve kuruyemişler eklenmelidir. Zencefil, zerdeçal ve kükürtlü besinlerden sarımsak, soğan da mutlaka eklenmeli."

"D VİTAMİNİ DÜŞÜKSE DOKTOR KONTROLÜNDE DESTEK ALINMALI"

Bağışıklık sistemini güçlendirmede D vitamininin önemli rolü olduğunu anlatan Aksu, D vitamini eksikliği için tavsiyelerini şöyle anlattı:

"Kanda D vitamini değerlerimiz düşükse uygun takviyelerin doktor kontrolü altında alınmasını öneriyoruz. Gün içinde yeşil çayın her gün bir fincan tüketilmesi gerekir. Zencefil, ıspanak, yeşil çay, ananas ve maydanozdan bir karışım hazırlayıp gün içinde tüketebilirsiniz. Bir su bardağı demlenmiş çayın içine koyacakları bir avuç ıspanak, bir dilim zencefil, bir dilim ananas ve 10 dal maydanoz ile hazırlayacakları bu içecek bağışıklığın yükseltilmesi açısından çok önemli bir destek sunacaktır."

"KIŞ BİTKİLERİNE RAĞBET ARTTI"

Sur ilçesinde baharat ve bitkisel ürünlerin satışını yapan Cahit Gürkaş, koronavirüs ve gribin kış aylarında giderek yoğunlaştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: