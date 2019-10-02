Kalp ve damar hastalıklarında doğal şifa: Yeşil kahve!

Yeşil kahve aslında normal tükettiğimiz kahvenin kavrulmamış halidir. Gündelik tükettiğimiz kahve kavrulurken içerisindeki bazı besin öğelerini ne yazık ki kaybediyor ancak yeşil kahve kavrulmadan mutfaklarımıza girdiğinden ötürü kavrulmuş kahveye göre çok daha sağlıklı bir seçenek oluyor. Yeşil kahvenin içinde bulunan klorejenik asit, tüm vücut sağlığımız ve daha çok da kilo verme sürecimiz için faydalıdır. Yeşil kahvenin içerisinde bulunan klorejenik asit metabolizmayı hızlandırmakta. Yeşil kahve aynı zamanda enerji seviyesini yükseltir ve gün içerisinde daha enerjik olmayı sağlar. İşte, yeşil kahvenin faydaları…

YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Yeşil kahve bolca klorejenik asit içerdiğinden, metabolizmayı hızlandırır ve böylece daha çok kalori yakarız.

Düzenli olarak yeşil kahve tüketiminde yağ yakma metabolizması hızlanır, kilo kaybı daha çabuk olur.

Vücudumuzda hareketsiz kalan ve yağ yakımı daha yavaş olan göbek bölgesi yağlarının erimesi için yeşil kahve tüketilmesi önerilir.

Antioksidanlar bakımından zengindir. Vücutta oluşan toksinleri, ödemi daha kolay dışarı atmayı sağlar.

Serbest radikallerle savaşma gücü yüksektir.

Enerji seviyesini yükseltir ve gün içinde halsiz, yorgun hissetmenin önüne geçer.

Tansiyonu kontrol altında tutar.

Şeker hastalığını önler.

Kolesterolü dengede tutar.

Kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcıdır.

Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını destekler.

Beyni ve sinir sistemini uyanık tutarak konsantrasyonu yükseltir.

Kahve çekirdekleri kavrulduğunda kafein oranları hızla artmaktadır. ancak yeşil kahve kavrulmadığı için kafein sorunu da yaşanmaz.

YEŞİL KAHVE ZAYIFLATIR MI?

Hiçbir besin tek başına zayıflatamaz. Şöyle ki; yiyerek, içerek aldığımız kiloları yine yiyerek, içerek vermek gibi bir formül henüz bilim dünyası tarafından keşfedilmedi. Hal böyle olunca da çok yiyerek, içerek aldığımız kiloları, daha az yiyip içerek vermekten daha mantıklı bir yol maalesef yok. Ancak zayıflamaya yardım eden, kilo verme sürecini hızlandıran beslenme alışkanlıklarının varlığı da aşikardır. İşte bu kilo vermeye yardım eden besinlerden birisi de yeşil kahvedir.

Yeşil kahve çekirdeği; kavrulmadan mutfağımıza geldiği için içeriğinde bulunan melanoidler ve diğer faydalı elementler kaybolmadan fincanımızın içine dolar. İşlem görmediği için antioksidanlar bakımından zengin olan yeşil kahve, elbette ki metabolizmanın çalışma hızını artırır, kalori harcama, yağ yakma sistemleri de daha hızlı çalışır. Bununla birlikte gün içinde bazen fazladan aldığımız kalorilerin de depolanmadan hemen yakılması için de yeşil kahveden yardım alabiliriz.

YEŞİL KAHVE NE KADAR SÜREDE ZAYIFLATIR?

Her bireyin tüm vücut özellikleri kendisine özel ve biricik olduğu için zayıflama konusu da kişiye göre değişir. Evet, yeşil kahve metabolizmayı hızlandırır. Ancak bu hız herkeste farklı bir boyuttadır. Bu bakımdan zaman, süre vermek yanlış olacaktır. Siz yeşil kahvenin, normal kavrulmuş kahveye göre kilo vermenizde daha etkili olduğunu bilin, yeşil kahve tüketiminizi aynı zamanda daha sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak gibi doğru alışkanlıklarla destekleyin kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Zira hiçbir besinden mucize beklemiyoruz, ancak bize yardımcı olan besinleri de beslenme sepetimizden eksik etmiyoruz.

YEŞİL KAHVEYİ NEREDEN ALALIM?

Yeşil kahvenin faydalı olduğu ve zayıflamaya yardım ettiği bilgisi edinildiğinden beri yeşil kahve alma merakı, yeşil kahveye karşı aşırı bir talep doğdu. Maalesef hangi üründe olursa olsun, talep arttığında, o işin de bir sahtesi, hilesi ortaya çıkmakta. Yeliş kahvede de durum bundan pek farklı değil. Bu bakımdan gerçek, kaliteli ve güvenilir olanı tercih etmek, doğru yerlerden alışveriş yapmak gerekiyor.

Yeşil kahve genellikle aktarlarda, büyük marketlerde, bitkisel ürün ve gıda takviyesi satan yerlerde ve internet sitelerinde mevcut. Güvendiğimiz her hangi bir yerden, mecradan yeşil kahve satın alabiliriz.

Yeşil kahvenin zayıflatıcı hapı ve yeşil kahve tozu bulunuyor. Fakat ben kapsül, hap şeklinde olanları tüketmenizi önermiyorum. Bu konuda en doğru yaklaşım, her zaman alışveriş yaptığınız bir aktardan ya da marketten yeşil kahve çekirdekleri alıp kendiniz çekmek ya da hazır çekilmişlerden satın almak olacaktır.

YEŞİL KAHVEYİ NASIL HAZIRLIYORUZ?

Yeşil kahveyi aynı Türk kahvesi pişirir gibi pişiriyoruz. Şöyle ki; cezveye 1 fincan su ve 1 tatlı kaşığı yeşil kahve koyuyoruz, piştikten sonra fincana döküp afiyetle içiyoruz. Fakat diğer tüm besinlerde olduğu gibi aşırı tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Tam olarak etkisini görebilmek için de günde sadece iki kez, tercihen öğle ve akşam yemeklerinden yarım saat önce birer fincan yeşil kahve içmek yeterli olacaktır. Başka bir alternatif olarak da yeşil kahve yemeklerden 15 dakika sonrasında tüketildiğinde de aynı faydalı etkiyi gösterecektir.

YEŞİL KAHVENİN ZARAR VAR MI?

Doğru yerden aldığımız, kaliteli, orijinal yeşil kahve tamamen doğal bir üründür. Şimdiye kadar günde 2 fincanla sınırlı yeşil kahve tüketiminin her hangi bir kişide olumsuz bir duruma, bir yan etkiye yol açtığı gözlenmemiştir.

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