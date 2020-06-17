Yeşil kahve kanser riskine karşı bağışıklığı güçlendiriyor!

Yeşil kahvenin faydaları merak ediliyor. Yeşil kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik katkısı olduğunu belirten Diyetisyen Işın Sayın, “İçtiğiniz standart kahveyi yeşil kahveyle değiştirmeniz halinde sağlığınıza yönelik bakım rutininizi daha etkili hale getirebilirsiniz.” dedi.

Bağışıklık sisteminin her zamankinden çok daha güçlü olması gerektiği bir dönemden geçildiğini belirten Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, İHA'ya yaptığı açıklamalarda yeşil kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kavrulmuş kahve ve yeşil kahve arasındaki ayrımı anlatan Sayın, şu şekilde konuştu:

“Günlük kafein miktarı 1kg için 4 mg olarak hesaplanabilir. Buna göre günlük 200 mg civarında kafein ihtiyacımız var. Kavrulmuş kahvede kafein miktarı yeşil kahveye göre daha yüksektir. Ancak kavrulmadığı için yeşil kahvedeki değerli bir antioksidan olan ‘klorojenik asit’ varlığını korumaya devam eder. Böylece yeşil kahve serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir ve en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur."

Işın Sayın, yeşil kahvenin, toksinleri vücuttan uzaklaştırarak hem enfeksiyon hastalıklarına karşı hem de kanser riskine karşı bağışıklık sisteminin koruyan antioksidanı yüksek miktarda içerdiğini kaydetti.

“İŞLEM GÖRMÜYOR”



Kahve çekirdeğinin doğada yeşil renkte bulunduğunu aktaran Işın Sayın; “Her besinde olduğu gibi kahvenin de gördüğü çeşitli işlemlerle birlikte kimyasında değişimler olur. Kavrulmasıyla renk koyulaşır, tat ve koku değişir. Yeşil kahve, herhangi bir işlem uygulanmadığı için daha sağlıklıdır.” diye konuştu.