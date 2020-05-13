Yeşil erik bağışıklığı güçlendiriyor Eriğin faydaları nelerdir?

Yeşil eriğin faydaları merak ediliyor. Yaz mevsiminin sevilen meyveleri arasında yer alan erik bağışıklığı güçlendiriyor ve kabızlığı önlüyor. Diyet listelerinde de önerilen yeşil eriğin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle virüsle mücadele edilen şu dönemde yeşil eriğin faydalarını sizler için hazırladık. İşte günde bir kâse yeşil erik yemek için 7 önemli neden…

1. Bağışıklığı güçlendirir: Güçlü bir bağışıklık sisteminin anlamı şudur: Herkes hasta olurken siz sağlam ve keyifle hayata devam edersiniz. Aids, kanser gibi ürkütücü ve acı veren hastalıklardan korunursunuz. İşte, yeşil erik içerdiği yüksek oranda C vitaminiyle bağışıklığı güçlendirir.

2. Zayıflamaya yardımcı olur: Açlık ve tokluk hissinin belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri kan şekeridir. Eğer, kan şekeri dengede olursa gibi acıkır ya da doyduğunuzu hissedersiniz. Bunu sağlamanın en garantili yollarından biri de kan şekerini dengeleyen yeşil erik gibi besinler tüketmektir. Yeşil erik, bu özelliğiyle kilo verdirir ve ara öğünler için çok ideal bir meyvedir. Bir kâse yeşil erik ortalama 50 kaloridir.

3. Kolesterolün doğal ilacıdır: Erik, içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde kolesterolün kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Tek başına kötü kolesterolü düşürmek için yeterli değil ancak, okside olmuş kolesterolün damar içinde birikmesini önleyerek damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp hastalıklarından korunmamızı sağlayan meyveler arasında sayılabilir. C vitamini aynı zamanda astım, osteoartrit, kolon kanseri ve romatizma gibi hastalıklardan korunmak için de kritik öneme sahip vitaminlerden biridir.

4. Kansızlığı giderir: Kansızlık, demir eksikliği gibi hastalıklar başta yorgunluk ve şişmanlık olmak üzere saç dökülmesi, hamile kalamama gibi ciddi sorunlara yol açar. Yeşil eriğin faydaları arasında demir ve kalsiyum içermesi vardır. Sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek kansızlığın üstesinden gelebilirsiniz.

5. Vücutta sarkmayı önler: Diyet yapmayı erteleyenlerin en büyük korkularından biri, kilo verdiklerinde deride sarkma olacağıdır. Oysaki yeşil erik gibi C vitamini açısından zengin ve bağ dokusunu güçlendiren meyvelerle beslenmek hem sarkmaları önler hem de cildin genç kalmasını sağlar. Yeşil eriğin faydalarından biri de sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek sarkmaların üstesinden gelebilirsiniz.

6. Kabızlığa çare olur: Sağlıklı çalışan sindirim sisteminin belirtisi günde bir veya 2 kez büyük tuvalete çıkmaktır. Ancak kabızlık yaşayanlar için bu hayal gibi görünür. Oysaki günde bir avuç yeşil erik yiyerek kabızlığın üstesinden gelebilirsiniz. Sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemini önler.

7. Akciğer kanserinden korur: Yeşil erik tüketenlerin astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve çok kronik akciğer sorunları gibi akciğer sorunlarından korunduğu saptanmıştır. Eğer sigara içiyorsanız, gördüğünüz zararı bir nebze olsun azaltmak için günde bir avuç yeşil erik yiyebilirsiniz. Yaşlılarda düzenli olarak yeşil erik tüketmenin görme sorunlarını önlediği düşünülmektedir.