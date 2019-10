Güzel kadınların sırrı onda saklı...

Kalorisi düşük bir meyve olan yeşil elma, diyetisyenlerin de vazgeçilmez meyve önerisi arasında yerini alır. İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde hastalıkları da önleyen yeşil elma çok yönlü faydalara sahiptir. Yeşil elma, cilt sağlığından, sindirim sistemine kadar vücudu her yönden önemli bir şekilde destekleyen ve katkı sağlar. İşte elmanın faydalarında bilinmeyenleri sizler için derledik

ELMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yeşil elmanın oldukça düşük olan kalorisi, bu meyveyi bir diyetisyenin yardımcısı yapmaya yetecektir. Küçük-orta boy bir yeşil elma yaklaşık 50-80 kaloridir. Aynı zamanda lifli içeriği sayesinde iştahınızı kesecektir. Ancak bu meyve üzerindeki kabuğu ile sade yenmelidir. Turta ya da tart gibi tatlılar şeklinde yendiğinde, yeşil elma sadece bir malzemedir ve hiç bir gerçek besin değeri yoktur. Yeşil elma potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller ve lif içerir. Ayrıca A vitamini ve küçük miktarlarda C vitamini içermektedir. Meyvelerde bulunan doğal şeker olan fruktoz formunda, karbonhidrat içerir.

Cilt sağlığından, sindirim sistemine kadar vücudu her yönden önemli bir şekilde destekleyen ve katkı sağlayan elmanın bilinen, az bilinen ya da bilinmeyen faydaları şunlar:

Daha beyaz ve daha sağlıklı dişler sağlar. Elma diş fırçasının ve macununun yerini almasa da, bir elmayı ısırıp çiğnemek, ağızda tükürük üretimini uyarır ve bakteri seviyesini düşürerek diş çürümesini azaltır.

Şeker hastalığı riskini azaltır. Günde en az bir kez elma yemenin, tip 2 diyabet riskini % 28 azalttığı görülmüştür.

Elma kilo bekçisidir. Düzenli tükettiğinizde metabolizma hızınıza pozitif katkı sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur.

Kabızlığı önler. Özellikle elma kabuğunu yemek sindirim sistemini harekete geçirmeye yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Parkinson hastalığına karşı korur. İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sinir hücrelerinin hasar görmesini engelleyerek Parkinson hastalığı riskini azaltır.

Romatizma ağrılarını giderir. Zengin kalsiyum içeriğine sahip olan elma kemikleri güçlendirir.

Uyku açıcı etki yapar. Sabahları bir elma tüketmek, bir fincan kahvenin gösterdiği etkiyi meydana getirir.

Mide sağlığına iyi gelir. Mide bulantısını kesme konusunda oldukça etkilidir.

Cilt güzelliğinde oldukça faydalıdır. Elma yemek, iltihap, uçuk, ezilme ya da morluk gibi ciltte meydana gelen hasarları gidermeye yardımcı olur. Uyurken yüze elma kabuğu bırakıldığında cildi dinlendirici bir etki yapar.

Saç bakımında önemlidir. Elma, saç köklerini güçlendirerek gürleştirir ve çok daha canlı saçlara sahip olmanız için sizi içten besler.

Astım riskini azaltır. 2001 yılında American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine tarafından yapılan bir araştırma, günde 2 elma yiyen kişilerin astım riskinin azaldığını ortaya koydu. Özellikle yeşil elmadaki antioksidanların anti inflamatuar etkiye sahip olması, etkisini daha fazla güçlendirmektedir.

Kolesterolü azaltmaya yardımcı olur. Kalp sağlığına dikkat edenlerin elma gibi sağlıklı yiyecekleri beslenme rutinine eklemeleri olumlu bir katkı sağlar.

Karaciğer sağlığına olumlu etki yapar. Karaciğeriniz vücudunuzdaki toksinlerin temizlenmesinden sorumludur. Karaciğerinizin detoksifikasyona yardımcı olmak için yiyebileceğiniz en iyi şey elmadır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Elma içerdiği A, E, B6, C, K,B1,B2 vitaminlerin desteğiyle sizi çok daha güçlü yapar.

Yeşil Elma Nasıl Seçilir ve Saklanır?

Elma oldukça hassas bir meyve olduğundan, seçimi ve saklanması konusunda dikkatli olunmalıdır. Yeşil elma satın alırken sert, sağlam, parlak, morluk ya da hasar görmemiş, kabuğu buruşuk olmayan elmalar seçmeye özen gösterin. Bir de paketlenmiş elmalar yerine tek tek seçebileceğiniz elmaları tercih edin. Bu şekilde satın almadan önce onları koklayabilirsiniz. Asla misk kokulu elmaları satın almayın. Yeşil elma depolamak için en iyi yer buzdolabıdır. Elmaları bir miktar su serptikten sonra delikli bir plastik torba içinde buzdolabının en soğuk bölgesinde saklayın. Bu şekilde elmalar neredeyse iki üç hafta boyunca taze kalacak. Normal oda sıcaklığı, kısa bir süre boyunca yeşil elma saklamak için uygun olabilir. Buzdolabına yerleştirdiklerinize göre daha çabuk olgunlaşacaklarından onları kontrol etmeyi unutmayın.