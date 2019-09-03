Ciltteki kırışıklıkların önüne geçiyor: Yeşil çay!

Bitkisel çaylar arasında en popüler olan yeşil çay özellikle diyet yapanlar arasında çok popüler. Zayıflamak isteyenlerin sürekli olarak içtiği yeşil çay, sadece zayıflama da değil birçok konuda istekleri karşılıyor. Siyah çaydan farklı olarak, kurutma evresinde, siyah çay yavaş yavaş kurutulurken, yeşil çay üretiminde bu evre, bitkinin oksijenle tepkimeye girmesi engellenerek, hızlıca kurutulur.

YEŞİL ÇAY NEDİR?

Yeşil çay; doğada yetişen, bilimsel (Botanik) adı Camellia Sinensis olan çay bitkisinin, üretim aşamasında belli işlemlerden geçerek, elde edilen bir çay çeşididir. Siyah çay ile aynı bitkiden elde edilir fakat üretim aşamasındaki farklılık, yeşil çaya kendine has özellikler kazandırır.

Siyah çaydan farklı olarak, kurutma evresinde, siyah çay yavaş yavaş kurutulurken, yeşil çay üretiminde bu evre, bitkinin oksijenle tepkimeye girmesi engellenerek, hızlıca kurutulur. Bu sebeple oksidasyon siyah çay üretiminde tamamlanırken,yeşil çay üretiminde çay yaprakları yarı fermente olarak bırakılır. Yeşil çay üretim esnasında daha az prosesten geçtiği için daha güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

ANTİOKSİDAN NEDİR?

Antioksidan, vücut tarafından da üretilebildiği gibi, dış besinlerle de alınabilen kimyasal maddedir. Başlıca görevi, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşarak, hücre yapısını korumaktır diyebiliriz.

Serbest radikaller, vücutta bulunan sağlıklı hücrelere zarar vererek mutasyona uğramasına yani hücre yapısını bozmasına sebep olan moleküllerdir. Ciğerlerin hava ile teması, yediğimiz besinlerin vücutta sindirilmesi gibi metabolik hareketlerin yanı sıra, stres, sigara ve alkol kullanımı da serbest radikallerin oluşmasına sebep olur. Kısacası, serbest radikal oluşumundan kaçmak imkansız olup ancak sağlıklı ve doğru gıdalarla beslenerek, antioksidan oluşumu arttırılabilir. Özellikle, yaşın ilerlemesiyle vücutta bulunan serbest radikal miktarı artarken, doğal antioksidan üretimi azalır.

En çok Antioksidan içeren gıdaların başında, içeriğindeki kateşinler ve polifenoller sayesinde yeşil çay ve siyah çay gelir. Ek olarak A, C, E vitaminleri ve Selenyum da güçlü antioksidan etkiye sahip besin öğeleridir.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Diyabet: Yeşil çay, yemeklerden sonra içildiğinde, kan şekeri artışını düşürerek, glukoz seviyesini düzenler ve bu da insülin artışını ve yağ depolamayı engeller.

Kalp ve Kolesterol: Yeşil çay, içeriğinde bulunan kateşin ve polifenoller sayesinde kalbi korur ve kandaki kötü kolesterolü düşürür. Aynı zamanda iyi kolesterolün oranını arttırır.

2006 yılında, Amerikan Tabipler Birliği’nin yayımladığı makalede, yeşil çay tüketiminin kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranlarını düşürdüğü sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma, 1994 yılından itibaren yaş aralığı 40-79 olan, 40.000 Japon denek katılımıyla yapılmış ve her gün yeşil çay içenlerin içmeyenlere göre, kardiyovasküler hastalık riskinin düştüğü sonucuna varılmıştır.

Kanser: Yeşil çayın, içeriğinde bulunan flavonoidler sayesinde, vücuttaki kanserli hücreleri öldürüp etrafındaki sağlam dokuya zarar vermediği ve böylece kanser riskini düşürdüğü söyleniyor.

Hatta, yeşil çay tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde, kanser hastalığı oranının görece daha düşük olduğu tespit edilmiş. Fakat bu istatistik, bilimsel bir kanıttan çok veri olarak değerlendirebilir.

Zayıflama: Yeşil çayın zayıflama üzerindeki etkisi, üzerinde en çok tartışılan faydası diyebiliriz. Özünde bulunan kateşinlersayesinde yağ yakımı ve metabolizmayı hızlandırıcı özelliği olması yapılan birçok araştırmayla gözlemlenmiş ancak küçük miktarda.

Bunun yanı sıra, yapılan araştırmalar, kafein ile birlikte tüketildiğinde yağ yakımının hızlandığını ve obezite üzerinde olumlu etkiler gözlemlendiğini söylüyor. Tabi düzenli egzersiz yapıp, düzenli tüketildiğinde.

Stres: Kuru çay yapraklarında 1-2% oranında bulunan L-Theanine maddesi, rahatlama hissi arttırıcı özellikleri sayesinde stresi azaltıyor.

Su bazlı amino asit olan L-Theanine, yeşil çay tüketiminden yarım saat sonra etkisini gösterdiği, gönüllü denekler üzerinde yapılan araştırmalarla kanıtlanmış.

Hafıza: Çin’de, hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, yeşil çayın kimyasal özellikleri sayesinde, beyindeki hücresel mekanizmayı etkilediği, öğrenme ve hafıza üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucunu ortaya çıkartmış.

Cilt Bakımı: Yeşil çay, antioksidan etkisi sayesinde cilt yaşlanması, kırışıklık ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı oluyor.

Kan Basıncı: Düzenli yeşil çay tüketiminin yüksek kan basıncı riskini azalttığı düşünülüyor.

Sonuç olarak, yeşil çay, uzun yıllardır birçok faydası olduğu düşünülen, bir kısmı kanıtlanmış, bir kısmı ise araştırılan şifalı bir bitki. Bugün dünya çay tüketiminin 20% sini yeşil çay oluşturuyor ve her geçen gün Türkiye’de de kullanımı artıyor. Siyah çaya göre daha az işlemden geçmesi, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan maddelerin görece daha fazla bulunmasına sebep olarak, sağlığa faydalı özellikler taşımasına imkan sağlıyor.