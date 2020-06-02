Yenidoğan bebeklerde en çok hangi ameliyatlar yapılıyor? Yenidoğan bebeklerde cerrahi hastalıklar

Çocuk cerrahisinde yapılan ameliyatların önemli bir kısmını yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıkları oluşturuyor. Çocuk cerrahları tarafından sıklıkla ameliyatı yapılan bebeklik çağında görülen hastalıklar arasında göğüs boşluğunda (Toraks) görülen hastalıklar, karın boşluğunda görülen hastalıklar ve baş-boyun ve gövdede görülen hastalıklar yer alıyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, yenidoğan bebeklerde cerrahi müdahalenin önemine dikkat çekti. Çocuk cerrahisinde yapılan ameliyatların önemli bir kısmını da yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıkları oluşturduğunu belirten Dr. Mithat Günaydın, "Çocuk cerrahisi dünyada ve ülkemizde son derece hızlı ilerleme kaydeden cerrahi bir branştır. Öncellikle çocuk cerrahisinin ilgi alanında yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıkları yer alır ve yenidoğan yoğun bakım imkanlarının artmasıyla ameliyat edilen hastaların yaşam oranları da artmıştır. Çocuk cerrahları tarafından sıklıkla ameliyatı yapılan bebeklik çağında görülen hastalıklar; göğüs boşluğunda (Toraks) görülen hastalıklar, karın boşluğunda görülen hastalıklar ve baş-boyun ve gövdede görülen hastalıklar olarak kabaca sınıflayabiliriz." dedi.

"YENİDOĞAN BEBEKLERDE CERRAHİ MÜDAHALE ÖNEMLİ"



Çocuk cerrahları tarafından bebeklik çağında sıklıkla yapılan ameliyatlar hakkında bilgi veren Günaydın, şu şekilde konuştu: