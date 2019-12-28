Yeni yıla ufkunuzu açacak kıyafetlerle girin! İşte öneriler

Özellikle yılbaşı gecesini evde kutlayacaklar için konfor ön planda oluyor. Triko kazaklar ve bahsettiğim temalı tasarımlar tam da ailelere ve çiftler hitap etmekte. Sizde sevgiliniz, eşiniz ve çocuklarınızla renkli fotoğraf kareleri yakalamak, anı keyiflendirmek ve unutulmaz bir yılbaşı gecesi için bu tarz kombinleri tercih edebilirsiniz.

Uzun yıllardır her sezon karşımıza çıkan bu tip temalı ürünlerde de trendler ve tasarım yorumları farklılık göstermekte. Kimileri retro stilde kimileri ise yeni grafik yorumları ile çeşitlilik göstermekte. Bu sezon daha modern yorumlar, iki boyutlu tasarımlar ve çan gibi farklı aksesuarlar ile zenginleştirilmiş olarak karşımızda.

Gelelim bu tarz kazakları veya sweatshirt’leri nelerle giyebileceğinize. Benim kişisel fikrim hem rahat edebilmek hem de özenli görünmek adına kadınlarda jeanler erkeklerde ise chino pantolonlar oldukça ideal. Kadınlar jeanlerin altına kalın topuklu botlar ya da taşlı ve renkli spor ayakkabılar tercih edebilirler. Erkekler ise süet botlar veya bağcıklı deri loafer ayakkabı modellerini rahatlıkla kullanabilirler.

Gecenin en hareketli ve enerjik bireyleri hiç şüphesiz çocuklar olacağı için onların temalı ürünlerini eşofmanlarla tamamlayabilirsiniz.

Artı hem evde hem de dışarıda olacağız diyorsanız, bu eğlenceli ürünleri renkli puf montlar ve yünlü bere ve eldiven gibi aksesuarlarla daha da hareketlendirebilirsiniz.

Geçmiş yıllara nazaran bu tarz ürünlere ulaşmak artık çok daha kolay gerek yerli gerekse yabancı markaların mağazalarına gittiğinizde onlarca farklı çeşit ile karşılaşacaksınız. Ailenize veya partnerinize en uygun konsepti belirleyip enerji saçacağınız harika bir yıl geçirmenizi diliyorum.