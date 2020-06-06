Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Yeni trend gül havuzunda terapi! Isparta'ya ilk turlar gül bahçelerinde başladı
06 Haziran 2020 Cumartesi 18:02 | Son Güncelleme:

Yeni trend gül havuzunda terapi! Isparta'ya ilk turlar gül bahçelerinde başladı

Yeni trend gül havuzunda terapi! Isparta'ya ilk turlar gül bahçelerinde başladı

Normalleşme süreci ile gül şehri Isparta'da gül bahçelerine geziler başladı. 3 aylık pandemi arasının ardından şehre gelen ilk tur kafilesi gül bahçelerinde gül topladılar, gül havuzlarında terapi yaptılar. Uzun sürenin ardından ilk kez şehirler arası seyahat edenler kendilerini gül bahçelerine bıraktı.

Isparta’da gül bahçeleri yeniden hareketli günlerine dönüyor. Normalleşme süreci ile birlikte tur operatörlerinin rotasına giren Isparta’da, gül bahçelerine ilk tur gerçekleşti. 

3 aylık pandemi arasının ardından şehre gelen ilk tur kafilesi gül bahçelerinde gül topladılar, gül havuzlarında terapi yaptılar, Isparta güllerinin o mis kokularını doya doya içlerine çektiler ve gül bahçelerinde dalından gül topladılar. Uzun süren karantina sürecinin ardından ilk kez şehirler arası seyahat eden misafirler kendilerini gül bahçelerine attılar.

Gül bahçelerinin ardından gül müzesini gezen misafirler daha sonra modern gül fabrikasında gül suyu ve gül yağının çıkarılma evrelerini görerek kazanlar gül attılar. Gül turizmi kapsamında Isparta’ya gelen misafirleri bekleyen asıl sürpriz ise gül havuzları oldu. Özel olarak dizayn edilen gül havuzlarına giren misafirler deyim yerindeyse gül çiçekleri içinde yüzdüler.

Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar aylar sonra gül bahçelerinin kedilerine nefes gibi geldiğini belirterek, bütün vatandaşları bu güzellikleri görmeye davet ettiler.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Vali Ömer Seymenoğlu, tur operatörlerinin normalleşme süreci ile birlikte Isparta’ya gelmeye başladığını belirtti. Seymenoğlu, “2020 yılını Isparta için Kırsal Turizm Yılı ilan etmiştik ancak ilk birkaç ayımız Korona virüs pandemisiyle mücadeleyle geçti. Fakat biz turizmden hiç umudumuzu kesmedik. Bugün de görüyorsunuz ki şükürler olsun yavaş yavaş tur otobüsleri şehrimize gelmeye başladı. Gül hasadımız başladı ve binlerce çiftçimiz şu anda bahçelerinde gül topluyorlar bu görsel şölen Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Misafirlerimiz de gönül rahatlığıyla ilimize gelebilirler. İnanın gül bahçesinde maskeyle dahi gezseniz gülün kokusunu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tüm misafirlerimize kapımız sonuna kadar açık, gülün güzelliğini bu yıl ıskalamayalım. İlimiz özellikle kırsal turizm alt yapısı güçlü bir şehir, özel sektörüyle kamu kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
İfadesi şaşkınlığa sebep oldu... Tekerin altına giren adamı hissetmedi!
Youtube fenomenlerine hapis şoku: İşte istenen ceza
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Karpuzlu maganda pişkinlikte sınır tanımadı! Özür diyeceğine ceza istedi
Depremin yeniden sarstığı Pötürge'de halk tedirgin

Depremin yeniden sarstığı Pötürge'de halk tedirgin

İstanbul'da muhteşem dolunay manzarası

İstanbul'da muhteşem dolunay manzarası

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsayd

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsaydı!

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Trabzon Limanı'na demir attı