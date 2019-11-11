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Yeni doğum yapmış annelere diyet uyarısı!

Yeni doğum yapmış annelere diyet uyarısı!

Alerji uzmanları, bebeğinde alerji tespit edilmemiş ancak alerji olma ihtimaline karşı bazı besinleri tüketmekten uzak duran annelere uyarıda bulundu.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrede özellikle besin alerjilerinin masaya yatırıldığını belirterek, "Bebeklerde anne sütü ile geçen alerjiler yeni yaklaşımlarla tüm yönleriyle değerlendirildi. Bebeğinde alerji olduğu ispat edilmemiş her annenin beslenmesine her zamanki devam etmesi, bebeğin geleceğe hazırlanması için gerekli bir şarttır. 'Bebek alerji olacak' diye besinleri anne diyetinden çıkarılması sadece anneye değil bebeğe de zarar verir." dedi. 

Prof. Şekerel, yaşamın ilk 4-6 ayında anne sütünün tek başına bebeğin tüm beslenme ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde tek gıda olduğunun bilindiğini ancak bağışıklık sistemi ile ilgilenenlerin yeni ulaştıkları kanıtların anne sütünün değerini ve önemini daha da artırdığını vurguladı.

Besin alerjilerinin bebeğin o besini tüketmeden dahi görülebildiğine dikkati çeken Şekerel, anne sütü alan bebeklerde annenin tükettiği besinlerin anne sütü aracılığı ile bebeğe geçerek alerjik tepkilere yol açabildiğini bu durumda hekimlerin anneden, anne sütü verdiği sürece o alerjik besini tüketmemesini isteyebildiklerini belirtti. 

ANNE SÜTÜ BEBEĞİN BAĞIŞIKLIĞINI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Her sağlıklı bebeğin sindirim sitemine, annenin tükettiği besinlerin anne sütü ile iletilmesini yaşaması gerektiğine işaret eden Şekerel, "Anneler bebeklerini emzirirken sadece bebeklerinin karınlarını doyurmuş olmuyorlar, fark etmeden bebeklerinin sindirim ve bağışıklık sistemlerini geleceğe hazırlamış da oluyorlar. Emzirmenin mükemmelliğinin ve gerekliliğinin yüzlerce nedeni var. Bu durum bağışıklık sistemi ile ilgilenenlerin alanına giren ve yeni keşfedilen özelliklerden sadece biri." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda bilim adamlarının besin alerjisinin gelişimini engellemeye yönelik çabalarının devam ettiğini dile getiren Şekerel, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar, Dünya Sağlık Örgütünün de önerileri doğrultusunda, 'yaşamın erken döneminde alerjik besinlerin bebeğe tükettirilmemesi' şeklinde bir yaklaşım uygulanmıştı. Ancak son araştırmalar, bu yaklaşımın tolerans gelişimine engel olarak besin alerjilerinde artışa neden olduğunu gösterdi. O yüzden 'riskli bebeklerde alerjik besinlere çok gecikmeden başlanması' şeklinde bir eğilim oluştu. Bu sebeple gereksiz yapılan diyetlerin ve kaçınmaların risksiz olmadığının hatırlanması gerekiyor. Diyetten alerjik besinleri çıkartırken hem anneye hem de bebeğe zarar verilebildiğini hatırlamamız gerekiyor. Böylesi bir karar ciddi sonuçları olabilir ve bunun için mutlaka Alerji ve İmmünoloji uzmanı görüşü almak gerekiyor. Bebeğinde alerji olduğu ispat edilmemiş her annenin beslenmesine her zamanki devam etmesi, bebeğin geleceğe hazırlanması için gerekli bir şarttır. Bebeğinde alerji olacak diye besinleri anne diyetinden çıkarılması sadece anneye değil bebeğe de zarar verir.

Annelere şu tavsiyeyi vermek isterim; sizden bir besini diyetinizden çıkartmanız isteniyorsa bunu hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı için mutlaka sorgulayın. Başka bir yolunun olup olmadığını, bunun kanıta dayanıp dayanmadığını sorgulayın, araştırın. Bebeğinizin geleceğini korkularımızın değil umutlarımızın yeşerteceğini unutmayın." 

AA


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