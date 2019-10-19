Yeni ay sürprizlerle dolu! O burcu aşk bekliyor

Geçen hafta oluşan dolunay ayağa kalkmak, daha bağımsız olmak ve risk almaya cesaret etmek açısından yeni başlangıçlar getirdi. 28 Ekim’de Akrep burcunda oluşacak yeni ayın ön ayak seslerini bu hafta tüm bedeninizde hissedeceksiniz.

14 EKİM’DE OLUŞAN DOLUNAY'DA

Güneş-Plüton ile çakıştığı için büyük egolara ve güç mücadelelerine dikkat edilmesi gerektiğine dair izlerini tüm burçlar üzerinde bıraktı. Bireysel olarak güzel, toplumsal olarak sıkıcı taraflarını bir hafta boyunca çektik… Hâlâ da etkisini sürdürüyor.

JÜPİTER ŞANS DEMEK

Plüton, Jüpiter’in aksine dolunayla olumsuz bir açıda bulunması nedeniyle karşılıklı yaşanan tartışmalar, bir tarafın diğer tarafa baskı kurma çabasını hep hissettik. Ama elimizde güzel bir Jüpiter varken negatif giden bir şeyi pozitife döndürmek için büyük bir şansımız olduğunu unutmayalım.

İKİZLERE AŞK MÜJDESİ

Büyük sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız hiçbir konu için ‘Yarın hallederim’ demeyin. Ekim ayı, ‘Kendi şansınızı yaratın’ diyor. Çabalamadan, çalışmadan, emek vermeden şans bekleyenler için zor günler başlıyor. Tabii güzel düşünen de güzeli bulacak. Terazilere gün doğuyor, Koç burçları ise sakin olma vakti… Boğalar için yenilenme zamanı. İkizler için yaratıcılık, aşk kapıda. 28 Ekim’de Akrep burcunda Yeni Ay var. Uranüs’le tam karşıt açıda. Venüs ve Merkür de Akrep’te olacak. Yeni Ay sürpriz bir seyahate çıkmayı, ani bir kararla yurtdışına veya başka bir şehre gitmeyi gösteriyor. Görüşlerinizi yenileyeceksiniz, hayata bakışınızda farklı bir pencere açılacak.

ASLANLAR İÇİN UYUM VAKTİ

Yengeçlerde aile düzeni değişiyor. Aslanlara tazelik, uyum geliyor. Başaklar paralanıyor. Terazilere gün doğuyor; aşk, para, iş hareketleniyor. Akrepler için iş değiştirmenin tam zamanı. Yaylar için sağlık ön planda. Oğlakların çalışma temposu artarken, Kovalar için bolluk, bereket kapıda. Balıklar için ise iletişim ön planda.

Olgu ILGIN