Yeni ay ile gelen müjde! 16 Ekim 2020 burç yorumları

16 Ekim Cuma burç yorumları yeni ay ile değişikliklere kapı aralıyor. Peki, günlük burç yorumlarında hangi burçların hayatında yenilikler olacak? Terazi burcunda yeni ay meydana geliyor. Koç burcu enerjili bir güne başlayacak, Boğa burcu yeni başlangıçlara hazırlanabilir. Başak burcunu ise parasal kazanımlarda değişiklik bekliyor. İşte 16 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



16 EKİM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 16 Ekim Cuma günü saat 22.31’de Terazi burcunun 23 derecesinde özel enerjilere sahip bir yeni ay meydana geliyor olacak. Başlarda sana zorlayıcı gelecek bazı enerjiler ilerleyen zamanlarda ikili ilişkilerinde yeni bir süreç başlatman adına seni harekete geçirebilir.

16 EKİM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Terazi burcundaki yeni ay çalışma ortamınla ilgili konularda yurt dışı kaynaklı bazı problemlerin seni yeni başlangıçlar yapmaya iteceğini gösteriyor. Başlarda yeni ay enerjisi seni zorlayabilir.

16 EKİM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cuma günü çocuklarınla ilgili konuları etkileyecek önemli bir yeni ay meydana geliyor olacak. Ödemelerin, nafaka konularınla ilgili birtakım konular çocuklarınla ilgili birtakım yenilikler yapmana sebep olabilir.

16 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konularda önemli yenilikler yapmana sebep olacak bir yeni ay var. Eşinle ilgili zorlanmalarında bu durumu tetikleyebilir.

16 EKİM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Terazi burcundaki Yeni ay bu ay sürpriz bir kısa seyahate çıkmana sebep olabilir. İş ortamındaki zorlayıcı koşullarda seni bu seyahatlerini hızlandırabilir.

16 EKİM CUMA BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

16 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları