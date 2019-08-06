Yengeç burcu kadınların bilinmeyen özellikleri!

Yengeç burcu kadınları maddi güce önem verirler. Bunun sebebi ise maddi güce sahip olduklarında kendilerini güvende hissetmeleridir. Kendileri hakkında konuşmayı sevmezler hatta konuşturmazlar. Çünkü eleştirilere kapalı bir yapıları vardır ve kendileri hakkında söylenen kötü şeyleri de kabullenmez, kabullenemezler. Fakat kendileri, herkesin hakkında rahatlıkla konuşabilirler çünkü yengeç burcu kadınları insanlar hakkında fikir yürütmeyi severler. Yengeç burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

YENGEÇ BURCU KADINI

YENGEÇ BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Çalışıyor da olsa, yuvası her zaman en önemli yerdir. Evini güzelleştirmek ve rahat hale getirmek için elinden geleni yapar. Çok misafirperverdir. Evine gelen herkesi, aile ferdi gibi kabul edip, özel ilgi gösterir. Altıncı hissi çok gelişmiş olduğundan eşinin, çocuklarının, tüm yakınlarının ne istediklerini ve düşündüklerini sözlere gerek kalmadan anlar. Çevresindeki insanları mutlu etme konusunda çok başarılıdır.

Bu anaç kadın, kendisine kol kanat gerecek güçlü bir erkek arar. Sevdiği insana ilgi göstermek, şımartmak hoşuna gider. Fakat hükmedici erkeklere katlanmaz. Onun değişen duygu hallerini anlayacak, dinleyecek bir erkek ister. Erkeği onun çabalarını takdir edebilmeli, saygı duymalı ve tabii ki onu çok sevmelidir.

Aslında zayıf bir kadın değildir, pek çok yükün altından kalkabilir, ancak Ay'ın verdiği karamsar, kuşkucu yapısını bertaraf etmesine yardım edecek bir hayat arkadaşına ihtiyaç duyar. Eşinin yanında olduğunu bildiği sürece her işin üstesinden gelir.

YENGEÇ BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Dedikoduya meraklıdır fakat dedikoduları, Yengeç erkekleri kadar zararsız olmayabilir. Bu konuşkan kadın, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmaları başka bir yerde ağzından kaçırarak ortalığı karıştırabilir. Ama yine de art niyetleri yoktur. Ayrıca sert açılar yoğunsa gevezelikleri dırdırcılığa varabilir. Çok mağdur olan Yengeç kadını, sevdiği erkeğe kayıtsız şartsız bağlanacaktır. Birisini sevdiğinde, gözü başkasını görmez. Aynı tutumu eşinden de bekler. Aldatılmayı asla kabul edemez. Zaten çok şüpheci olduğu için en ufak şeyi büyüterek acı çekebilir. Yengeç kadınının ilişkilerini tanımlamayan kelime; adanmışlıktır. Kendisini ilişkisine adar ve hiçbir ilişkiye bitecek gibi başlamaz. Macera yaşanacak bir kadın değildir.

AİLE

Aile onlar için çok önemli bir kavramdır. Anneleri, babaları, çocukları, eşleri için canlarını verebilirler. Özellikle de çocuklarına düşkün olurlar. Anne olduktan sonra, çocuklarıyla ilgilenmekten eşlerini ihmal edebilirler.

PARA

Parayla araları pek iyi değildir. Harcamayı severler ama maddiyata aşırı düşkünlükleri yoktur. Müsrif olabilirler. Gardrobuna çok özen gösteren Yengeç kadınının, tüm parasını giyim, kuşama ve aksesuarlara harcaması mümkündür. Para onlar için güvenli bir yaşamın garantisidir. Ama evleneceği erkeğin çok zengin olması umurunda değildir. Onun için önde gelen, anlaşılmak ve duygularını paylaşmaktır.