Yengeç burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi yengeç burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Yengeç burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ebeveynlerinle ilgili yaşadıkların tepkisel davranmana sebep oluyor. Özellikle babanla ilgili konularda gerginsin ancak bu uzlaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Empati yapmalı ve kendini onların yerine koymalısın. Ailenle ilgili çok fazla sorumluluk yüklendiğini düşünüyorsun. Belki de düşündüklerini artık onlarla paylaşmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com