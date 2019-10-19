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  3. Yengeç burcu yorumları 20 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Yengeç burcu yorumları 20 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Yengeç burcu yorumları 20 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Yengeç burcu 20 Ekim 2019 Pazar yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında yengeç burcunun ne mesajlar vereceği sorgulanıyor. Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumlarında 20 Ekim 2019 Pazar günü yorumları merak ediliyor. Yengeç burcunda Pazar yorumu dikkat çekiyor. Yıldız haritasında neler olduğu, burçların ne mesaj vereceği araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün kalbinizden geçenlere yönelik son planları yapacağınız, detayların üzerinden geçeceğiniz, hesap işlerine odaklanacağınız, arta kalan işlerinizi halledeceğiniz bir gün olabilir. Sağlığınıza, beslenmenize daha çok özen göstermeniz gerekebilir, şifa konuları, ilaçlar, bitkisel veya alternatif kürler, tedaviler bugün daha çok ilgi duyacağınız alanlar olabilir.

YENGEÇ BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yaşamlarındaki her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu olan Yengeç'leri tanımlayan sözcük 'Hissederim' dir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü olan ayrıntıcılıkları, işlerinde mükemmeliyetçiliği getirir. Ayni sorumlulukları karşılarındakilerden de beklerler. Yengeç'ler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da ayni hassasiyeti bekledikleri için, kolay geçinilir tipler değildir. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine karşın, bunu pek belli etmezler. Kendilerini herhangi bir şekilde inciten kişileri zor bağışlarlar ve yapılan hareketi asla unutmazlar. Yengeç'ler müziğe ve dinsel konulara karşı ilgilidirler. Sabırlı olan Yengeç'ler tartışmalardan kesinlikle hoşlanmazlar. Duygularını sessiz bir şekilde saklarlar.

YENGEÇ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Gerçek Yengeç Burcu insanı fiziksel olarak; soluk, beyaz tenli, orta ve kısa boylu, yuvarlak yüzlüdür. Gözleri genelde gri veya mavi gözlüdür. Saçları mat ve kahverengi olur.Yengeç kadınları tartışmasız çok güzeldirler. Ay gezegenini simgeleyen güzel yüzleri vardır. Vücut yapıları gençliklerinde güzeldirler. Yaşları ilerledikçe, dikkat etmezlerse kilolu tombul bir vücutları olur.

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