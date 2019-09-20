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  3. Yengeç burcu günlük burç yorumu! 20 Eylül 2019 cuma

Yengeç burcu günlük burç yorumu! 20 Eylül 2019 cuma

Yengeç burcu günlük burç yorumu! 20 Eylül 2019 cuma

20 Eylül 2019 cuma yengeç burcu günlük burç yorumu sorgulanıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar bugün burçların vereceği mesajları yakından takip ediyor. Burçların aşk, sağlık ve para konularında ne yorumlarda bulunacağı büyük merak konusu… Yengeç burcunun bugün verdiği mesajları ve İkizler, Aslan, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Koç, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yengeç burcu yorumları günlük olarak takip ediliyor. Yengeç burcuna mensup olanlar günlük astroloji yorumlarını ilgiyle okuyor. Sağlık, aşk ve para konularında yaşanacak gelişmeleri burç yorumları üzerinden okuyarak takip edenler hayatlarındaki değişimleri önceden tahmin etmek istiyor. Astrolojiye ilgili olanlar için burç yorumlarının önemi çok yüksek. Yengeç burcu günlük yorumunu sizler için derledik.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EYLÜL 2019 CUMA - (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

YENGEÇ BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Yaşamlarındaki her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu olan Yengeç'leri tanımlayan sözcük 'Hissederim' dir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü olan ayrıntıcılıkları, işlerinde mükemmeliyetçiliği getirir. Ayni sorumlulukları karşılarındakilerden de beklerler. Yengeç'ler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da ayni hassasiyeti bekledikleri için, kolay geçinilir tipler değildir. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine karşın, bunu pek belli etmezler. Kendilerini herhangi bir şekilde inciten kişileri zor bağışlarlar ve yapılan hareketi asla unutmazlar. Yengeç'ler müziğe ve dinsel konulara karşı ilgilidirler. Sabırlı olan Yengeç'ler tartışmalardan kesinlikle hoşlanmazlar. Duygularını sessiz bir şekilde saklarlar.

YENGEÇ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Gerçek Yengeç Burcu insanı fiziksel olarak; soluk, beyaz tenli, orta ve kısa boylu, yuvarlak yüzlüdür. Gözleri genelde gri veya mavi gözlüdür. Saçları mat ve kahverengi olur.Yengeç kadınları tartışmasız çok güzeldirler. Ay gezegenini simgeleyen güzel yüzleri vardır. Vücut yapıları gençliklerinde güzeldirler. Yaşları ilerledikçe, dikkat etmezlerse kilolu tombul bir vücutları olur.

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