Yemininizi mi bozdunuz? İşte yapmanız gerekenler

Yemin edildikten sonra yemini bozmamak gerekmektedir. Yemin bozulursa, yerine getirilmesi gereken kefaretler vardır. Ancak yemini bozmamaya, verdiğimiz sözü tutmaya özen göstermeliyiz. Yeminini bozan kişinin yerine getirmesi gereken kefaretler; on fakire birer fitre (fıtır sadakası) miktarı, bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para verme vyea on yoksulu sabah akşam doyurmak ya da giydirmektir. Eğer kişinin bunlara maddi gücü yetmiyorsa üç gün aralıksız oruç tutması gerekmektedir.

YEMİNİN BOZAN KUL NE YAPMALIDIR?

Yemin eden ve yeminin bozan kul ilk önce tövbe etmelidir, biliyorsunuz kulun her yanlış yaptığında kulun başvuracağı ilk kapı tövbe kapısıdır. Yemini bozduğu için bu kul “Yemin kefareti ödeyecektir” bunun ile kul her sözüne ve her hareketine dikkat etmesi gerektiği hatırlatılarak, belli bir bedel ile uyarıyor Yüce Allah (c.c.).

Bunun bedeli ise On fakiri sabah ve akşam olmak üzere iki öğün beslemek veya giydirmektir. Yemin kefareti yiyecek giyim olduğu gibi bunun yerine o fakirin en çok ihtiyacı olan ne ise verilir. Yalnız hepsini birden birine vermek yerine on fakire vermek zorunda. Eğer bulamaz ise on fakir, on kişilik bedeli bulduğu mesela iki fakire, beş gün sabah akşam doyurmalıdır. Yok, eğer bir fakir buldu ise o on günlük bedeli o fakire yedirerek veya giyeceği alarak kefaretini ödemiş olur.

Eğer bunu yapmaya kulun gücü yok ise üç gün arka arkaya oruçta tutabilir yeminin bozan kul, dinimiz kolaylık dini zorluk dini değil, her şey kulun rahatlığı mutluluğu için. Üç gün arka arkaya tutarken sıra bozulur iki oruç tutulur üçüncü gün ara verilir ise bu olmaz, kefaret bozulur, yeniden arka arkaya üç gün oruç tutması gerekir. Kul kaç yemin bozmuş ise her yemini için bu kefaretleri her biri için uygulaması gerekir. İki yemin bozmuş ise yirmi (20) fakiri sabah akşam doyuracak veya altı (6) gün arka arkaya oruç tutacaktır. Ve artık bundan sonrada yemin etmeye ve yemin bozmamaya tövbe ederek yeminine sadık kalacak ve bunun önemini anlamış olacaktır kul. Böylelikle kul hem iç temizliği ile rahata huzura erecek ve bu sayece birkaç fakirde nasip ile rızkına kavuşacaktır.

YEMİN KEFARETİ İÇİN NE KADAR ÜCRET VERMELİYİM?

Cevap: Yemin kefaretinin ücreti her sene değişmektedir. Bunu belirlerken o senenin fıtır sadakasının ücreti bilinmelidir. Örneğin 2016 yılında bu ücret 15 tl dir. Bu durumda 10 fakir için yemin kefareti için 150 tl verilmelidir. Bu ücret muhtaç sahibi 1 kişiye veya bir kaç kişiye bölüştürülebilinir.

EŞİMİN AİLESİNE PARA VERMEYECEĞİM DİYE YEMİN ETTİM

Eşimin ailesine para vermem diye yemin ettim şimdi onlara eşimin kardeşi verecekti ve biz onun yerine verdik yani kardeşine borç olarak yeminim bozulmuş olur mu?

Cevap: Belli ki er ya da geç bu yeminle yüzleşeceksiniz. Ancak eşinizin para vermesi sizin yemininizi etkilemeyecektir. Yemininizin bozulması için kendi kazancından vermelisiniz.

EŞİME İŞE GİDERSEN 2 GÜN ORUÇ TUTMAYACAĞIM DEDİM

Eşim iftardan bir saat sonra yani saat 10 da işe gidiyor patronu da 2 gün erken geleceksin yani iftardan önce saat 7 de bende patronu haksızlık yapınca ve eşimde hakkını savunmayınca kabullenemedim ve eşimle tartışırken eğer gidersen gideceğin 2 gün oruç tutmayacağım ve vebali senin boynuna dedim. Eşim gidecek ve ben yemin ettiğim için çok pişmanım orucu mu tutmak istiyorum ama tutarsam yeminim bozulacak.

Cevap: Eğer sadece iki gün oruç tutmayacağım dediyseniz bu bir yemin değildir ve oruçlarınızı tutmalısınız. Eğer gidersen yemin ederim iki gün oruç tutmayacağım veya vallahi iki gün oruç tutmayacağım dediyseniz yine orucunuzu tutmalısınız. Farz bir ibadet olduğu için yemininizi bozmalı ve orucunuzu tutmalısınız. Ancak yemin ettiğiniz için Ramazan ayından sonra 3 gün yemin kefareti orucu tutmalısınız veya 10 fakiri doyurmalısınız. Zira yemininizi bozmuş olacaksınız.

KEFARET ORUCUNA NASI NİYET EDİLMELİDİR?

Ben bir yemin ettim ve sanırım bozacağım herhangi bir gelirim yok öğrenciyim 3 gün oruç tutarsam kabul olur mu ve bu orucun niyeti nasıl olmalıdır ve bu oruç direk mi tutulmalıdır ya da ondan 1 ay sonra tutabilir miyiz?

Cevap: Kefaret orucunu en kısa zaman içerisinde peş peşe olmak sureti ile 3 gün tutmalısınız. Niyetinizi ise şöyle yapmalısınız. “Niyet ettim bozmuş olduğum yeminimin kefareti için oruç tutmaya” Ya Rabbi sen beni af eyle ve orucumu kabul eyle. Değerli ziyaretçimiz unutmayın ki bir Müslüman tutamayacağı yeminler etmekten önemle sakınmalıdır.