Yaz modasını kendiniz belirleyin!

Yaz demek her zaman stilinizi minilerin moduna almak değil; bu sezon hafif modu etkinleştirin, hem de pantolonlarla.

Podyumda göze çarpan basit ama günlük stiliniz için kurtarıcı görünümlerin hepsinde oy birliğiyle tiril tiril pantolonlar var. Tişört, crop top veya bluz ile tamamlamaksa size kalıyor.

Bu yaz trendi stilinizi kendinizin oluşturduğu ve içerisinde rahat hissettiğiniz kıyafetleri tercih edeceğiniz şekilde seyrediyor.

Rahat ve konforlu mu hissediyorsunuz? O zaman doğru moda, iyi bir stil geliştirmişsiniz demektir.