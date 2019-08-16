Yaz modasını kendiniz belirleyin!

Modayı yakından takip edenler her mevsim için kendilerine göre bir stil belirlemek adına arayışa girerler. Stil belirlemek için yaz trendlerini yakından takip eden kadınlar farklılaşmak adına yeni tarzlar ve kombinler belirliyor. Bu yaz için ise modaya uygun tarzda giyinmek yerine kişilerin kendi tarzlarını oluşturması ve bu tarzların yarattığı konforlar merak ediliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:08
16 Ağustos 2019 Cuma 11:16
Yaz modasını kendiniz belirleyin!

Yaz demek her zaman stilinizi minilerin moduna almak değil; bu sezon hafif modu etkinleştirin, hem de pantolonlarla.

Podyumda göze çarpan basit ama günlük stiliniz için kurtarıcı görünümlerin hepsinde oy birliğiyle tiril tiril pantolonlar var. Tişört, crop top veya bluz ile tamamlamaksa size kalıyor.

Bu yaz trendi stilinizi kendinizin oluşturduğu ve içerisinde rahat hissettiğiniz kıyafetleri tercih edeceğiniz şekilde seyrediyor. 

Rahat ve konforlu mu hissediyorsunuz? O zaman doğru moda, iyi bir stil geliştirmişsiniz demektir. 

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