Yaza özel en kolay çilek tarifi! Çilek reçelinin püf noktası ve malzemeleri

Kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmezi çilek reçeli sevilerek tüketiliyor. Kendi hazırladığınız çilek reçelini pasta keklerini ıslatmak, meyvelerde kullanmak ve ekmeğinize sürmek için kullanabilirsiniz. Şu an mevsimi nedeniyle nefis çilek reçeli kavanozlarını hazırlamanın tam zamanı. Çilek reçelinin püf noktası ise reçeli yapmadan bir gece önceden şekerle bekletmektir. İşte size yaza özel en kolay çilek reçeli tarifi ve malzemeleri…

YAZA ÖZEL ÇİLEK REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo çilek (iri ve olgun olmalı)

1 kilo toz şeker

1 limon suyu ya da dolu 1 çay kaşığı limon tuzu

YAZA ÖZEL ÇİLEK REÇELİ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle çileklerinizi ayıklayarak işe başlayabilirsiniz. Çilekleri yaprak ve saplarından ayırın.

Derin bir tencereye çilekleri koyun. Dilerseniz 1 kilo şekeri doğrudan çileklerin üzerine koyun, dilerseniz “1 sıra çilek 1 sıra şeker” olacak şekilde toz şekeri paylaştırın ve çileklerinizi en az 6 saat tencerede bekletin.

Reçeli kaynatma zamanı geldiğinde meyvelerin saldığı su miktarını kontrol edin, eğer 1 saat süresince kaynayacak bir reçel için yeterince su miktarı gözlüyorsanız ekstra su ilavesine gerek yoktur.

Çilekler çok az su salmışsa bu durumda göz kararı bir ölçüyle aşırıya kaçmadan su ilavesi yapın. Şeker eridikten sonra su miktarı çileklerin 2 parmak kadar üzerine geçmelidir.

Reçelinizi kaynatmak için başlangıçta yüksek ateş kullanın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve reçelin koyulaşması için pişirme işlemine kısık ateşte devam edin.

Bundan sonra reçelin üzerinde biriken köpükleri delikli bir kepçe yardımıyla reçele dokunmadan sık sık almanız gerekiyor. Kıvamını alan reçele limon tuzu ya da limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatın ve ocağı kapatın.

Reçelinizi kavanozlara sıcakken doldurun ve kapaklarını kapatarak ters çevirin. Soğuyana kadar bu şekilde beklettiğiniz kavanozları, soğuduktan sonra raflarınıza dizebilirsiniz.

ÇİLEK REÇELİNİN PÜF NOKTASI

Vişne, çilek, şeftali gibi yumuşak meyveler suyunu çabuk salabilen meyveler olduğundan başlangıçta meyveleri suya atarak kaynatmak doğru olmaz. O yüzden 1 gece önceden toz şeker ile birlikte bekletme işlemi, meyvelere su salmaları için zaman verir.

Reçelinize kaynarken 1 çay kaşığı tereyağı koyarsanız, reçeliniz daha parlak olur ve pişerken fazla köpük birikmez.

Reçel kaynarken üzerinde biriken köpük alınmazsa reçelin rengi mat olur.

Limon suyu ya da limon tuzu reçelin ilerleyen zamanda şekerlenmesini önler.

Reçelin kıvamını anlamak için bir bardak suya reçeli damlatın. Eğer reçel dağılmadan bardağın dibine iniyorsa reçeliniz hazır demektir.

Reçelin kıvamını anlamanın bir diğer püf noktası ise temiz bir tabağa reçelden damlatmak ve beklemek. Eğer reçel dağılmıyorsa reçeliniz hazır demektir.

Reçelin saklama koşulları mutlaka rutubetsiz ve loş bir yer olmalıdır.

ÇİLEĞİN FAYDALARI

Çilek cilt sağlığını iyileştirir.

Çilek içerdiği c vitamini, salisilik asit, antioksidanlar, eksfoliantlar cilt üzerindeki pütürleri yok eder.

Ciltteki ve vücuttaki toksinleri atar.

Cildi ölü hücrelerden ve yağlardan arındırır.

Akne tedavisine yardımcı olur ve gözaltındaki şişkinlikleri giderir.

Çileğin içerdiği B5 ve B6 vitaminleri sayesinde saç sağlığına iyi gelmektedir.