Yaza girmeden cilt lekelerinden kurtaran doğal maske tarifleri

Cilt lekelerine ve siyah noktalara iyi gelen maske tarifleri merak ediliyor. Yaza girmeden bebek gibi bir cilde kavuşmak isteyenler doğal maske tarifleri araştırması yapıyor. Peki, cilt lekelerine ne iyi geliyor? Bebek gibi bir cilde sahip olmak için güzellik merkezlerinde çok paralar harcamaya gerek yok. Evde bulunan malzemelerle cildinize uygun doğal maske tarifi hazırlayabilirsiniz. Bunlar arasında cilt lekelerine ve siyah noktalara iyi gelen limon maskesi, yoğurt maskesi ve muz maskesi yer alıyor. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz bebek gibi bir cilde kavuşmanızı sağlayan doğal maske tarifleri…

CİLDİ BEBEK GİBİ YAPAN MUZ MASKESİ TARİFİ

Muzun içeriğinde bulunan B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır.

MUZUN CİLDE FAYDALARI

Muzun içerisindeki bazı vitamin ve mineraller cildi güzelleştirir ve parlaklık verir. Muz cildi nemlendirir.

LİMON VE YOĞURT MASKESİ TARİFİ

Artık limonun cilde faydasını bilmeyen kalmamıştır. Özellikle cildine doğal maske tarifi kullananlar için limon ve yoğurdun cilt lekeleri gidermede muhteşem besinlerdir.

Limon ve yoğurt, her iki maske malzemesi de cilt lekelerini gidermekte çok etkilidir. Cilt lekelerini yok eden maske hazırlamak için; 1 tatlı kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sızma zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı göz ve dudak bölgeniz hariç tüm yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın haftada birkaç kez buna devam edin.

YOĞURT VE LİMON İLE SİVİLCE MASKESİ

Yoğurt ve limon maskesi, aşırı yağ üretimini engeller, böylece sivilce oluşumunu önler. 1 tatlı kaşığı yoğurt ile 1 tatlı kaşığı limon suyunu iyice karıştırıp yüzünüze sürüp 15 dakika bekleyin ya da sivilceler üzerine bir parça pamuk yardımıyla direkt sürebilirsiniz. Ardından suyla yıkayın. Maskeyi cildin yağ üretimine ve sivilce oluşumuna göre haftada 2-3 kez kullanabilirsiniz. Herhangi bir cilt problemi veya sağlık problemi olanlar doktora danışmadan maske kullanmamalıdır.

YOĞURT VE LİMONUN CİLDE FAYDASI

Yoğurt ve limon, antibakteriyel, antimikrobiyel ve antiviral özelliktedir. Bu özellikleri sayesinde siyah noktalardan kurtulmakta çok etkilidir.