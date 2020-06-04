Yaz mevsimine özel çilekli magnolia tarifi! Magnolia tarifi nasıl yapılır?

Magnolia tarifi, hafif tatlı arayanların ve meyve sevenlerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Yaz mevsimine özel içinizi ferahlatacak hafif bir tatlı arıyorsanız çilekli magnolia veya muzlu magnolia tarifi tam size göre. Peki, hem görünümü hem de tadı güzel olan bu tatlı nasıl yapılır? Magnolia için önce muhallebi yapılıyor. Ardından tatlı bisküvi ve meyve ikilisiyle süslenerek dolaba koymaya hazır hale getiriliyor. Sonrasında ise işin en zevkli kısmı olan tatlıyı süsleme kısmı yer alıyor. Magnolia tatlısını damak zevkinize göre evdeki her meyve ile deneyebilirsiniz. İşte yaz mevsimine özel çilekli magnolianın adım adım kolay tarifi…

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 tane yumurta sarısı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket süt kreması

10 adet çilek

ARASI VEYA ÜZERİ İÇİN

1 paket bebe bisküvisi ya da pötibör bisküvi

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ YAPILIŞI

1. Nişasta, şeker, un, toz vanilya ve yumurtayı bir tencerede karıştırarak ocağa alın.

2. Yavaş yavaş sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak topaklanmasına engel olun.

3. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın. Kıvamı yakaladığınızda altını kapatın.

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın.

5. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin.

6. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın.

7. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz.

8. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.