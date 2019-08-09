Yaz aylarında çocuğunuzla yapabileceğiniz en iyi 5 aktivite!

“Yaz aylarında çocuklarınızla yapabileceğiniz aktiviteler nelerdir?” sorusu aileler tarafından merak konusu oldu. Çocuklar anne ve babalarıyla vakit geçirmek isteyebilirler. Ama bazı durumlarda bu çok kolay olmaya bilir. Yaz ayları ebeveyneler ve çocukları için birlikte aktivite yapmaları açısından oldukça iyi bir vakittir.

YAZ AYLARINDA ÇOCUKLARINIZLA YAPABİLECEĞİNİZ AKTİVİTELER NELERDİR?

• Harekete geçin, yetenek ve isteklerinizi planlayarak çalışın.100 kez denemeden vazgeçmeyin.

• Grup olarak yapılan dans, drama aktiviteleri, çocukların sosyal becerilerini güçlendiriyor.

• Şarkı söylemek, şiir okumak, rol yapmak, çocukların hafızalarını güçlendiriyor.

• Tiyatro ile uğraşan çocuklarda özgüven, empati ve hoşgörü gelişiyor.

• Farklı kültürlerin ve geleneklerin varlığının farkına varması başkalarının bakış açısına saygı duymayı öğretiyor.

• Müzikle uğraşan bir çocuk, duyularını, kaslarını ve beynini aynı anda kullanmayı öğreniyor. Günde 1 saat müzik

dinlemek bile beynin yapısında olumlu değişikliklere neden oluyor.2-9 yaşları arasındaki çocuklar müzikle ilgilendiğinde, dil gelişimleri yaşıtlarına göre daha ileri oluyor. Müzisyenlerin beyinleri müzikle uğraşmayanlara göre farklı çalışıyor çünkü müzik yaparken veya bir enstrüman çalarken beynin daha fazla bölgeleri kullanılıyor. Beynin müzikle uğraşırken edindiği kazanımların, mühendislik, matematik ve hazırlamanız yeterli olacaktır. Yaptığınız plan içinde amaç yıl içinde çocuğunuzun öğrendiklerini pekiştirmektir. Konu tekrarı yapmakta, eksik kalan konuları tamamlamak ve çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmakta fayda vardır. Çalışma zamanları, çocuğunuzun tatilini yaşamasına engel olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma ortamı farklılaşmalıdır.(park, oda, balkon, bahçe, arkadaşlarının evi, kütüphane, sahil, orman vb) Öğretim yapılırken kaynaklar kullanılmalıdır.( internet, kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film vb) farklı materyaller kullanılmalıdır( kağıt kalem boya pano not kağıtları vb) en az 3 duyu organına hitap edilerek öğretim sağlanmalıdır. Öğrenirken eğlenmelidir kaygı duymamalıdır.

• Çocuklarınıza tatilin yorulmak için değil, dinlenmek için verilen bir ara olduğunu hatırlatınız. Bu yüzden küçük çocukların tatil aylarında uyku saatlerini normalinden fazla uzatmamaları gerekmektedir. Burada yapmanız gereken çocuğunuz ile orta yolu bulmaktır. Okul zamanındaki kadar erken olmayacak fakat çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini de bozacak derecede az olmayacak uyku süresini çocuğunuzla belirleyiniz. Planınızda sosyal etkinliklere müzik, spor, resim, drama benzeri kurslara yer verin, sosyal etkinlikler çocuğun gelişimi sosyalleşme sürecini de içermektedir. Bu nedenle kişiliğini geliştirmesi yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamı paylaşması önemlidir. Çocuğunuz yaz okuluna gitmeyi kabul ediyorsa en fazla 1 ay süresince imkan ve zaman verilmelidir. Tatilde ailenin bir araya gelmesi için fırsatlar yaratılabilir.

• Etkinliklerle boğmayın proje çocuk yetiştirmeyin. Etkinliklerin çocuklu bir hayatın içinde bu kadar birinci sırada olmasının sebebi çocuklarımıza bir beceri ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılamasından öte onları oyalama ihtiyacımızdır. Unutmamalıyız ki bu beceri öğrenimlerini çocuklarımız ile sağlıklı çalışmadan yapılan her etkinlik bir oyalama aracı olacaktır.

• Ekranlarda geçirdiği süreyi sınırlandırın, izlediği programları yaşına gelişimine göre siz seçin,

• Doğada geçirilen vakti arttırın ( piknik,yürüyüş,spor,kamp vb)

• Yaşına ve gelişimine uygun olmayan din okullarına vermeyin

• Yatılı okullara vermeyin,çocuğun ihtiyacı anne babanın yanıdır

• Aile üyeleri , arkadaşlarla , komşularla kitap okuma saatleri düzenleyin. Okuduklarınızı birbirinizle paylaşın. Ayda bir kitap satıcılarına gidip kitapları inceleyip düzenli kitap alın.

• Yaratıcılıklarını kullanabilecekleri beş duyuya hitap eden oyunlar oynayın. Çocukların hem dünyayı hem de çevreyi tanımalarının en etkili yolu beş duyularını da kullanarak yaptıkları etkinliklerdir. Eski zamanlardan beri bu oyunların en zengin kaynağı “sokak”tır. Sokakta oynanan oyunlar yaratıcılığı, problem çözme becerisini, sosyal ilişkileri geliştirir.

• Odasını birlikte düzeltin, toplayın Beraber film seyredin Filmin belirli sahnelerini konuşun Beraber yemek yapın Beraber hikayeler uydurun Futbol oynayın Resim yapın, Lunaparka gidin şeklinde sıraladı.

• Haftanın belirli günü aile oyun saati yapın. İyi eğlenceler.