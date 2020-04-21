Yayla çorbası tarifi ve malzemeleri! Yayla çorbasının püf noktası nedir?

Yayla çorbası tarifi merak ediliyor. Malzemeleri arasında yoğurt, un, pirinç, nane, tereyağı ve biber bulunan yayla çorbasının yapılışı oldukça basit. İşte çok sevilen yayla çorbasının püf noktası ve tarifi…

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

1 kâse yoğurt

2 yemek kaşığı pirinç

1-2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 su bardağı su

YAYLA ÇORBASININ YAPILIŞI

Öncelikle suyu tencerede kaynatın. Ardından yıkanıp ayıklanan pirinç pirinçleri suya atın ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta yoğurdun içine un ilave edin ve iyice çırpılır. Bu karışımı yavaş yavaş, çevire çevire pirinçli suya ilave edin. Kaynayana kadar çevirme işlemine devam edilir. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve servis edileceği zaman üzerine hafifçe kızdırılmış tereyağında çevrilmiş kırmızı pul biber ve nane ilave edin. Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Çorbanın kesilmemesi için yoğurda önce kaynayan sudan alın ve ılık hale getirin. Ardından karışımı kaynayan suya dökün.