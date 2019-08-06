Yay burcu kadını nelerden hoşlanır?

Yay burcu kadınının en belirgin özellikleri vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Yay burcu kadını özgürlüğüne düşkünlüğü ve başına buyrukluğu ile bilinir. Yay burcu kadını yeni bilgilere oldukça açıktır bunun yanı sıra kültürlüdür. Gezgin yay burcu kadınlarının cömertkar yapısı iyi gibi görülse de olumsuz bir özellik olarak da sayılabilir.

06 Ağustos 2019 Salı 18:10
06 Ağustos 2019 Salı 18:26
Yay burcu kadını nelerden hoşlanır"

Yay burcu kadını çoğunlukla iyi niyetli ve samimi bir yapıya sahiptir. Kendi hayatlarında rutin yaşam tarzını kabullenemeyen yay burcu kadınları hayatına girecek kişilerin de enerjik, eğleneli olmalarını beklerler. Yay burcu kadınları, tutumlu davranmaktan ziyade harcamayı tercih ederler hatta özellikle söz konusu sevdikleri ise bir günde milyarlar harcayabilecek potansiyele sahiplerdir. Yay burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

YAY BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

İnce ve uzun görüntüsü, hareketliliği, gelişigüzel seçilmiş kıyafetleriyle Yay kadınları dikkat çekicidirler. "Ben böyle rahat ediyorum" diyerek, başkalarına göre rüküş veya uygun bulunmayan giysilerle dolaşabilecek kadar vurdumduymaz olabilir. Kendinden emin tavırları nedeniyle basit kumaşlardan bile olsa, kıyafetleri ilgi çekici bir tarza dönüşebilir. Makyaj yapmayı sevmez, doğal güzelliklerini ön plana çıkaran yürüyüşleriyle daha çok, vücut diliyle konuşmayı tercih eder. Onda doğal bir zarafet vardır.

Bu idealist kadın, maddi özgürlüğünü erken yaşta kazanmak ister. İş ayırt etmez, her konuya dalabilir. Çalışkandır. Yay erkeklerine oranla hayatı daha ciddiye alır. Sorumluklarına, verdikleri söze oldukça bağlı ve kesinlikle akılcı olurlar. Onlar dürüstlükleri açık yüreklilikleriyle çevrelerinde saygı uyandırırlar.

YAY BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Kimsenin hakkında kötü düşünmeyen, yardımsever tiplerdir. Tek hatası, ben bilirim diyerek ortaya çıkması ve olmadık yerlerde bilgiçlik taslamasıdır. Çoğu zaman ukala bulunabilir, ama sempatik tavırlarıyla kalpleri fethetmeyi başarabilirler.

Gençliklerinde biraz flörtçü yaşamayı sever, eğlenmek ve yeni insanlar tanımak güdüsüyle, oradan oraya koşar. Sosyal yaşamı çok hareketlidir. Gençlik döneminde yaşadığı maceraların sonu genelde hüsrandır. Açık, iyimser, hayat dolu genç Yay kadını, kandırılmaya müsaittir. Büyük darbeler alsa da, bunlardan daha güçlenmiş şekilde, geç bile olsa, sağ salim çıkmayı bilir. Cinselliğe düşkün, enerjisi yüksek, fantezileri boldur. Anı yaşamayı tercih eder. Erkeğinin önderlik etmesini tercih etmez. Evlilik konusunda acelesi yoktur. Er ya da geç kendisine değer veren, onu kısıtlamayacak, hareketli hayatını ve inişli çıkışlı ruh halini dengeleyebilecek uygun eşin onu bulacağından emindir. Yay kadınıyla yapılan bir evlilik asla monoton olmaz. Neşeli, vurdumduymaz, gerektiğinde sorumluluklarını bilen bu hoş kadınla hayat eğlenceli geçecektir.

İyi bir anne olmayı öğrenmesi biraz zaman alır. Çocuklarıyla arkadaş gibidir. Kocasından, iyi bir aile babası, koruyucu kaplan olmasını bekler. Onları anlayışla dinler ve sorumluluklarına çözüm üretmeye çalışır. Onları öğrenmeye teşvik eder ve iyi bir eğitim alması için elinden gelen her şeyi yapar. Gerektiği zaman çocuğunun iyiliği için kaslarını çatmayı da bilir.

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