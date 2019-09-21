Yay burcu günlük burç yorumu! 22 Eylül 2019 Pazar

Yay burcu yorumları günlük olarak takip ediliyor. Yay burcuna mensup olanlar günlük astroloji yorumlarını ilgiyle okuyor. Sağlık, aşk ve para konularında yaşanacak gelişmeleri burç yorumları üzerinden okuyarak takip edenler hayatlarındaki değişimleri önceden tahmin etmek istiyor. Astrolojiye ilgili olanlar için burç yorumlarının önemi çok yüksek. Yay burcu günlük yorumunu sizler için derledik.

YAY BURCU 22 Eylül 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım- 22 Aralık)

İşinizdeki konumunuz sizi farklı kılıyor olsa da haklılık düzeyinizi, hiçbir zaman başkalarını hırpalama aracı olarak kullanmayın. Bugün, bu hatayı yapmayın. Niçin, düşündüklerinizi konuşmuyorsunuz. Oysa istekleriniz öyle mantık dışı konular değil. Soğuk ve dengesiz hava sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Böyle zamanlarda karamsarlaşıyorsunuz.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.