YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.