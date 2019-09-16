Yay burcu 16 eylül 2019 pazartesi günlük burç yorumu

YAY BURCU 16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU - (24 KASIM - 22 ARALIK)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.