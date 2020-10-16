Yaşlanmayı geciktiren formüller
Her geçen gün yaşlanmayı geciktiren tavsiyeler önemli hâle geliyor. Özellikle virüs sürecinde gençliğin ve sağlıklı beslenmenin kıymetini anlayanlar yaşlanmayı geciktirmenin yollarını araştırıyor.
Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır derler. Fakat yaş 30'u geçince artık yaşlanma tedirginliği de başlar. Yaşlanmayı durdurmak imkânsız olsa da yaşlanmayı geciktirmek mümkün. Nasıl mı? İşte hayatınıza güneş gibi doğacak yaşlanmayı geciktiren formüller...
Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, yaşlanmayı geciktirmek için önemli tavsiyeler paylaştı. "Yaşlılık bir hastalık değildir." diyen Nazlıkul yaşlanmayı geciktiren formülleri şöyle sıralıyor:
Sağlıklı ve dengeli beslenmek
Fazla kiloları vermek ve ideal kilonuzu korumak (Özellikle yağ oranını azaltmak)
Haftada en az iki-üç kez bir saat kadar tempolu yürümek veya diğer sporları yapmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek
Stresten uzak durmak ve stres ile baş etmek
Sigara ve alkol kullanmamak
Çevre kirliliğinden uzak durmak ve dönem dönem bedeni temizlemek
Düzenli uyumak
Geç saatlerde yemek yememek ve aralıklı açlık orucu yapmak
Küçük ağırlıklı kas çalışmaları yapmak
Düzenli antioksidan almak
Eksik olan mineral ve vitaminleri yerine koymak
Su tüketimini artırmak ve suyu plastikte değil cam şişede içmek