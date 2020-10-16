Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır derler. Fakat yaş 30'u geçince artık yaşlanma tedirginliği de başlar. Yaşlanmayı durdurmak imkânsız olsa da yaşlanmayı geciktirmek mümkün. Nasıl mı? İşte hayatınıza güneş gibi doğacak yaşlanmayı geciktiren formüller...



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, yaşlanmayı geciktirmek için önemli tavsiyeler paylaştı. "Yaşlılık bir hastalık değildir." diyen Nazlıkul yaşlanmayı geciktiren formülleri şöyle sıralıyor:

Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Fazla kiloları vermek ve ideal kilonuzu korumak (Özellikle yağ oranını azaltmak)

Haftada en az iki-üç kez bir saat kadar tempolu yürümek veya diğer sporları yapmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek

Stresten uzak durmak ve stres ile baş etmek

Sigara ve alkol kullanmamak

Çevre kirliliğinden uzak durmak ve dönem dönem bedeni temizlemek

Düzenli uyumak

Geç saatlerde yemek yememek ve aralıklı açlık orucu yapmak

Küçük ağırlıklı kas çalışmaları yapmak

Düzenli antioksidan almak

Eksik olan mineral ve vitaminleri yerine koymak

Su tüketimini artırmak ve suyu plastikte değil cam şişede içmek