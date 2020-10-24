Yaşlandıkça vücuttaki kolajen miktarı azalıyor

Vücuttaki kolajen miktarı eklem ağrıları ve cilt için büyük bir öneme sahip. İlerleyen yaş, sigara kullanımı, aşırı stres, hava kirliliği ve hareketsizliğin cilde esneklik ve canlılık veren kolajenin azalmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, "Kolajen nedir, faydaları nelerdir?" sorusunu yanıtladı.

AA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Doç. Dr. Ali Balevi, kolajen hidrolizatının, vücutta kolajen yapımını arttırması sebebiyle kemik ve cilt sağlığını düzenleyici gıdalarda kullanılan popüler bir bileşen haline geldiğini aktardı.

KOLAJEN UZMAN KONTROLÜNDE KULLANILMALI

Balevi, "Son dönemlerde cilde kaybettiği kolajeni kazandırmak için takviye olarak tablet, kapsül, toz, sıvı ve hatta sakız şeklinde satışa sunulan ürünler sıkça tercih ediliyor" ifadelerini kullanarak, bu ürünlerin mutlaka uzman kontrolünde, bilinçli bir şekilde kullanılmasının önem taşıdığını kaydetti.

KOLAJENİN FAYDALARI

Son yıllarda fonksiyonel gıdalar ve besin destekli gıdaların üretiminde kolajen hidrolizatının kullanıldığına dikkati çeken Balevi, şu bilgileri verdi:

“Yapılan klinik çalışmalarda kolajen hidrolizatının eklemleri hasarlardan koruduğu, güçlendirdiği ve osteoartiritis, romatizma gibi rahatsızlıklarda oluşan ağrıları azalttığı, kemik yoğunluğunu önemli düzeyde arttırdığı ve cilt sağlığını düzenlediği gözlenmiştir. Kolajen peptit olarak da bilinen kolajen hidrolizatı sığır, domuz ve balık derisinden elde edilmektedir. Kolajen asit ve enzim hidrolizi ile yıkıma uğramakta olup besin destekli gıdalar ve kozmetik uygulamalarında bir protein katkısı olarak yaygın biçimde kullanılır.”

"SAÇ VE TIRNAKLAR İÇİN DE KOLAJEN LAZIM"

Farklı kolajen tiplerinin de farklı dokularda farklı yoğunlukta olduklarını belirten Balevi, şunları önerdi:

"Örneğin, cildin yüzde 70’ini kolajen tip 1 ve 3 oluşturuyor. Bu durumda eğer kolajeni cildinize destek için kullanacaksanız tip 1 ve 3 kolajen karışımlarını özellikle de tip 1 kolajen tercih etmeniz lazım. Saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için de kolajen lazım. Onları desteklerken de tip 1 ve tip 3 kolajen karışımlarından faydalanabilirsiniz.”

VÜCUTTAKİ KOLAJENİ ARTIRMANIN YOLLARI

Balevi, egzersizin, kolajen yapımına destek veren en etkili yol olduğunu aktararak, vücuttaki kolajeni artırmanın yollarını şöyle anlattı:

“Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı ve dengeli beslenerek; protein, vitamin ve mineralleri gerçek gıdalardan almaya çalışın. Kemik suyu, yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler bu konuda idealdir. Kolajen üretimini artırmak ve var olanı korumak için etkili yollardan biri de bir vitamin A türevi olan retinol kullanmaktır. Retinol yanında vitamin C serumlar da antioksidan etki ile kolajen yıkımını azaltır. Cildinizi kolajen yıkımından korumak için sigarayı bırakın, güneşten mutlaka korunun, düzenli ve yeterince uyuyun, şeker ve rafine edilmiş ürün tüketmeyin. Deride kolajen üretimini uyaran lazer, fraksiyonel radyofrekans, dermapen, dermaroller, PRP uygulamaları bir dermatoloji uzmanı tarafından yaşa ve ihtiyaca göre seçilerek düzenli olarak uygulanmalıdır.”

KOLAJEN KULLANIMININ RİSKLERİ

Kolajenin bilinçsiz kullanıldığında yararı kadar zararı da bulunabileceğine dikkati çeken Balevi, “Doğru kullanıldığında kolajen cilt sağlığının iyileşmesine, eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur. Osteoporoz gibi kemik bozuklukları riskini azaltmaya yardımcı olur. Yaşa bağlı kas kütlesi kaybı olan kişilerde kas büyümesine ve gücünün artmasına yardımcı olur. Ateroskleroz gibi kalp rahatsızlıkları ile ilişkili risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olur. Beyin, kalp ve bağırsak sağlığının gelişmesine, kilonun kontrol edilmesine, saç ve tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak kolajen takviyesine başlanmadan önce doktora danışılması çok önemlidir.” açıklamasını yaptı.





C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KOLAJENİ AZALTIR

Balevi, ilerleyen yaş, sigara kullanımı, aşırı stres, hava kirliliği ve hareketsizliğin cilde esneklik ve canlılık veren kolajenin azalmasına neden olduğunun altını çizerek, “Bağ ve bağ dokularını oluşturan kolajen miktarı insan vücudu yaşlandıkça azalmaya başlar ve bir süre sonra yetersiz hale gelir. Yaşlanma ile artan kolajen kaybı cilt kuruluğu, kırışıklık, selülit, eklem rahatsızlıkları gibi sorunlara sebep olur. Genç yaşlarda vücut tarafından sık üretilen kolajen, yalnızca yaşın ilerlemesi ile değil sağlıksız beslenme, stres, sigara, güneşe fazla maruz kalma ve C vitamini eksikliği gibi nedenlerle de azalır. Kolajen içerikli besinler ve düzenli olarak kullanılacak kolajen takviyesi ile cilt, eklem ve kaslara kolajen desteği vermek mümkündür.” yorumunda bulundu.



“KOLAJEN EKSİKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİNDEN BİRİ EKLEM AĞRILARIDIR”



Balevi, kolajen eksikliğinin en önemli belirtilerinden birinin eklem ağrıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

