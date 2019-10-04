Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7087
  • 6,2662
  • 276.634
  • 102911
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kan aramaya son! Tıp dünyasında çığır açacak buluş

Kan aramaya son! Tıp dünyasında çığır açacak buluş

Kan aramaya son! Tıp dünyasında çığır açacak buluş

Japonya'da yapılan bir çalışma tüm dünyanın ilgisini çekti. Kan ihtiyacı olan hastalarda artık kan grubu farkına gerek kalmadan yapay kan ile ihtiyaç karşılanabilecek. Bu şekilde yaralıların ve hastaların hayatta kalma oranının artması bekleniyor.

Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdiklerini açıkladı.

Japon medyasına göre Japonya Tıp Koleji'ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya encekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapan kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği ve bunun da hayatta kalma oranını önemli ölçüde arttıracağı belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çı

Deprem Sırasında En Özel Tahliye

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar’da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı