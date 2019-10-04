Kan aramaya son! Tıp dünyasında çığır açacak buluş
Japonya'da yapılan bir çalışma tüm dünyanın ilgisini çekti. Kan ihtiyacı olan hastalarda artık kan grubu farkına gerek kalmadan yapay kan ile ihtiyaç karşılanabilecek. Bu şekilde yaralıların ve hastaların hayatta kalma oranının artması bekleniyor.
Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdiklerini açıkladı.
Japon medyasına göre Japonya Tıp Koleji'ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya encekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapan kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği ve bunun da hayatta kalma oranını önemli ölçüde arttıracağı belirtildi.