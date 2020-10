Karantina döneminde alınan kilolardan kurtulmak isteyenler zayıflamak için diyet yapmayı deniyor. Fakat yapılan yanlış diyetler bağışıklığı olumsuz etkiliyor. Pandemi döneminde virüse karşı vücut direncinin çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, beslenme önerilerini paylaştı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyenlerinden Şenay Aslan Altındirek, şu bilgileri verdi:

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALI?



Uzman Diyetisyen Şenay Aslan Altındirek, pandemi sürecinde sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

’’Sağlıklı beslenme, yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığın korunması ve üretken olmak için besinlerin vücutta kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her sürecinde gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenme; vücudumuz için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Besinler içerdikleri besin öğelerine göre 5 grupta toplanırlar. Bunlar; Süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze grubu ve meyve grubudur. Yeterli ve dengeli beslenmek için her öğünde her besin grubundan tüketmemiz gerekmektedir."