Kendinizi yalnız hissetmemenin 5 sırrı!

Kendinizi yalnız hissetmemek için belli değişimlerin kararı verilmesi gerekiyor. Kendisini yalnız hissedenlerin zamanla psikolojik zorluklar yaşadığı biliniyor. Yalnız hissetmemenin de sağlığı bozduğu biliniyor. Haberimizin devamında kendinizi yalnız hissetmemenin püf noktalarını bulabilirsiniz.

KENDİNİZİ SOYUTLAMAYIN

Yalnız hissettiğiniz zaman, dışarı çıkıp, diğerlerine hiçbir şey yokmuş gibi görünmek zordur. Ve nasıl yalnız hissettiğin gerçekten fark edilmez. Ama duvar örmek ve kendinizi arkadaşlarınızdan geri çekmek, sadece yalnızlık duygusunu şiddetlendirecek ve sizin kendinize olan saygınızı sarsacaktır.

KENDİNİZİ MEŞGUL TUTUN

Genelde başkalarıyla eğlenerek yaptığınız şeyleri yapın. Örneğin, sevdiğiniz bir grubun şarkılarını dinleyebilirsiniz, belki de bu, izlemeyi sevdiğiniz bir oyun da olabilir ya da her zaman denemeyi istediğiniz yeni bir şeyi yapın ama mutlaka ilginizi çekecek bir şey olmasına dikkat edin! Ayrıca fiziksel yorgunluğun, zihinsel yoğunluğu bastırabileceği de aklınız bir köşesinde kalması gereken bir bilgi. En basitinden uzun soluklu ve tempolu bir yürüyüş ya da koşu yapmak sizi içinde bulunduğunuz duygusal durumdan belli kendinize gelmenizi sağlayacak kadar uzaklaştırabilir.

KENDİNİZE KARŞI KİBAR OLUN

Çünkü muhtemelen, kendinizi sürekli hırpalayarak, eleştirerek, gerçek dışı çeşitli beklentiler içine sokuyorsunuz. Öncelikle buna bir son verin. Eğer ki gerçekten kötü giden bir durum varsa, her zaman yeniden deneyebilirsiniz. Sadece bu tecrübeden ne elde ettiğinizi öğrenin. Ve bunu gelecek denemelerinize yansıtın. İşler iyiye gittiğinde ise başarılarınızı fark edin. Bu kendinizi iyi hissetmenizi bir nevi yardımcı olacaktır.

YALNIZLIKLA MÜCADELE ETMENİN OLDUKÇA NORMAL BİR DURUM OLDUĞUNU FARK EDİN

Bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz! Bu anlamanız ve bilmeniz gereken önemli bir şey. Bu hisse kapıldığımız zamanlar eğer bunun farkına varabilirseniz, süreci atlatmanız, daha kolay bir hal alacaktır.

SEVDİĞİNİZ VE GÜVENDİĞİNİZ BİRİYLE KONUŞUN

Bir aile bireyiniz, arkadaşınız ya da kendinize benimsediğiniz bir rehber ile konuşmak gerçekten size duygusal olarak yardımcı olabilir. Bu yalnızlık duygusunu hissettirdiği acıyı bir nevi açığa çıkmasını sağlayacaktır ve hayatınıza geri dönmenize ve bakış açınızın tekrar eski haline dönmesine yardımcı olacaktır. Eğer gerçekten kimseyle konuşmak istemiyorsanız, içinde bulunduğunuz o durumu tüm çıplaklığıyla bir yazıya ya da bir resim yaparak bir yere aktarın ama bu en ufak ayrıntısına kadar her şeyi içermesi gerektiğini unutmayın, önemli olan içinizden bir şekilde dökülmüş olmasıdır.