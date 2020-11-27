Yalancı işkembe çorbasının püf noktası! Yalancı işkembe çorbası tarifi

Yalancı işkembe çorbası tarifi akşam yemeğine çorba tarifleri arayanlar tarafından merak ediliyor. Yalancı işkembe çorbasının püf noktası pişirirken topaklanmamasını sağlamaktır. Sarımsak, yumurta sarısı ve limonla hazırlayabileceğiniz yalancı işkembe çorbası tarifi sizlerle...



YALANCI İŞKEMBE ÇORBASI MALZEMELER

500 gr tavuk göğüs

4 kaşık un



5 bardak su

100 gr margarin

2 diş sarımsak

1 yumurtanın sarısı

1 limon

Kırmızıbiber

tuz

YALANCI İŞKEMBE TARİFİ YAPILIŞI

Yalancı işkembe çorbası için önce tavuk haşlanır.

Haşlandıktan sonra küçük parçalar halinde didiklenir.

Yağ ve un kavrulur. Topaklanmaması için içine 2 su bardağı kadar soğuk su eklenir. Yalancı işkembe çorbasının püf noktası budur. Sonra tavuk suyu eklenir. Kaynadıktan sonra tuz ve didilen tavuk parçaları içine atılır.

Sarımsaklar rendelenip içine atılır. Kıvamına göre gerekirse su eklenebilir. Biraz piştikten sonra terbiyesi için ayrı bir kapta limon ve yumurtanın sarısı çırpılır ve çorbanın içine katılır. En son aşamada yağ ve kırmızıbiber eritilir, çorbanın içine ilave edilir. Afiyet olsun.