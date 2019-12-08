Yağlama nasıl yapılır? Kayseri yağlama tarifi nedir? İşte yağlama hamurunun yapılışı

Yağlama tarifi araştırılıyor. Kayseri yağlama nasıl yapılır, hamuru nasıldır? Kayseri yöresine ait olan Kayseri Yağlama sofraları şenlendiren lezzetlerimizden biridir. Sevilen programlardan olan MasterChef’te her hafta farklı yörelere, ülkelere ait yemekler yapılıyor. Bu hafta Kayseri yöresine özgü bu yemeği yapabilmek için yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Haberimiz içerisinden yağlama tarifine ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

HAMURU:

4 bardak un

10 gr. kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

2 bardak ılık su

HARCI:

350 gr. az yağlı dana kıyma

2 tane büyük boy soğan

3 tane domates

4 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Su



YAPILIŞI:

Öncelikle unumuzu karıştırma kabına alıyoruz. Ortasına havuz açıyoruz. Unun üzerine tuzu serpeliyoruz. İçine mayayı ve şekeri koyuyoruz. Biraz ılık su ekleyerek mayanın erimesini sağlıyoruz. Daha sonra kenarlardan unu ala ala yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada ılık suyu iki bardağa tamamlıyoruz. Ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. Yoğurma işlemi bitince üzerine nemli bir bez kapatıyoruz ve bir saat kadar mayalanmasını bekliyoruz.

Bu arada harcı için, soğanları çok küçük küçük doğruyoruz.

Domateslerin kabuklarını soyuyoruz ve küçük küpler halinde doğruyoruz veya rendeliyoruz.

Biberlerin tohumlarını alıp, ince ince doğruyoruz.

Tavaya kıymamızı koyuyoruz ve suyunu salıp, çekene kadar kavuruyoruz.

Suyunu çektikten sonra soğanları ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz. Biberleri ekliyoruz.

Birkaç dakika sonra salça ilave ediyoruz ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

Daha sonra domatesleri ilave ediyoruz.

Tuzunu ve baharatını kattıktan sonra kavurmaya devam ediyoruz.

Daha sonra bir bardak sıcak su ekliyoruz ve kısık ateşte birkaç dakika pişirip, altını kapatıyoruz.

Kapağını kapatıp, harcın koyulaşmasını bekliyoruz.

Bu arada hamurumuzu 20 bezeye bölüyoruz. Bezelerimizi tezgaha un serperek pasta tabağından biraz daha büyük açıyoruz.

Teflon tavamızı ısıtıyoruz. Hamurlarımızı çok sertleştirmeden önlü arkalı pişiriyoruz.

Pişen yufkalarımızı sofra bezine sarıyoruz ve kapaklı bir kaba alıyoruz. Bu sayede yumuşak kalacaktır.

Büyük bir servis tabağına en alta bir yufka koyuyoruz ve üzerine harçtan yayıyoruz. Bu şekilde beş sıra yapıyoruz. En üste tekrardan harcımızdan koyuyoruz. Yani 4 tane beşli yağlamamız olacak, harcı azar azar koyun ki yetsin.