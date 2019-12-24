Sofraları süsleyen tat: Yağlama nasıl yapılır?

Kayseri bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Yağlama herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Yağlama nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü yağlama her yörece sevilen bir lezzettir.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 yumurta

1 tatlı kaşığı silme tuz

Yarım su bardağı ılık su

Harç için;

400 gr kıyma

1 çorba kaşığı tereyağı

1 büyük yemeklik doğranmış soğan

1 adet yemeklik doğranmış biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinden yoğurun. Daha sonra hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp dinlendirin.

Kıymalı harcı hazırlamak için bir tencereye kıymayı ve tereyağını alıp kavurmaya başlayın.

Kıyma suyunu çekince soğan ve biberleri ekleyin. Soğan solmaya başlayınca salça ve pul biberi de koyarak kavurmaya devam edin. Bir su bardağı sıcak suyu ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin, tuzunu karabiberini ayarlayın.

Bir yandan bezeleri unlu tezgahta oklava ile 15 cm çapında açıp kızgın yapışmaz tavada arkalı önlü pişirin.

Servis tabağına pişirdiğiniz yufkadan bir tane yerleştirin, üzerine bir çorba kaşığı dolusu kıymalı harcı yayın.

Bir çorba kaşığı da suyundan gezdirin. Üzerine bir adet daha yufka yerleştirin.Diğer katları da aynı şekilde hazırlayın. Tüm lavaşlar bitene kadar bu işleme devam edin.