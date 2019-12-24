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  3. Sofraları süsleyen tat: Yağlama nasıl yapılır?

Sofraları süsleyen tat: Yağlama nasıl yapılır?

Sofraları süsleyen tat: Yağlama nasıl yapılır"

“Yağlama nasıl yapılır?” merak ediliyor. Kayseri yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan yağlama sadece Kayseri’de değil, birçok yörede sevilmektedir. Sofraları süsleyen farklı bir lezzet olan yağlama nasıl yapılır merak ediliyor. Yağlamanın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kayseri bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Yağlama herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Yağlama nasıl yapılır?”  sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü yağlama her yörece sevilen bir lezzettir. 

MALZEMELER

2 su bardağı un
1 yumurta
1 tatlı kaşığı silme tuz
Yarım su bardağı ılık su

Harç için;

400 gr kıyma
1 çorba kaşığı tereyağı
1 büyük yemeklik doğranmış soğan
1 adet yemeklik doğranmış biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinden yoğurun. Daha sonra hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp dinlendirin.

Kıymalı harcı hazırlamak için bir tencereye kıymayı ve tereyağını alıp kavurmaya başlayın.

Kıyma suyunu çekince soğan ve biberleri ekleyin. Soğan solmaya başlayınca  salça ve pul biberi de koyarak kavurmaya devam edin. Bir su bardağı sıcak suyu ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin, tuzunu karabiberini ayarlayın. 
Bir yandan bezeleri unlu tezgahta oklava ile 15 cm çapında açıp kızgın yapışmaz tavada arkalı önlü pişirin. 

Servis tabağına pişirdiğiniz yufkadan bir tane yerleştirin, üzerine bir çorba kaşığı dolusu kıymalı harcı yayın.

Bir çorba kaşığı da suyundan gezdirin. Üzerine bir adet daha yufka yerleştirin.Diğer katları da aynı şekilde hazırlayın. Tüm lavaşlar bitene kadar bu işleme devam edin. 


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