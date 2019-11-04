Kayseri'nin meşhur lezzeti: Yağ mantısının özel tarifi

Sofralarımızda çoğu zaman farklı lezzetlere yer vermek isteriz. Böyle bir istek karşısında Kayseri yöresel yemeği olan yağ mantısı imdadımıza koşar. “Yağ mantısı nasıl yapılır?” herkes merak etmektedir. Farklı bir lezzet arayışına girenler ve herkesin adını sıkça duyduğu “Yağ mantısı nasıl yapılır?” sorusunu sorgulamaktadır. İşte yağ mantısının özel tarifi...

YAĞ MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN

• 3 su bardağı un

• 1 paket instant maya

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 tatlı kaş ığıtuz

• 1/2 su bardağı ılık süt

• 1 adet yumurta

İÇ HARCI İÇİN

• 200 gram kıyma

• 1 adet soğan

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı pul biber

KIZARTMAK İÇİN

• 3 su bardağı kızartma yağı

SOSU İÇİN

• 1 kase yoğurt

• 2 diş sarımsak

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı domates püresi

YAĞ MANTISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI

1. Soğanı rondodan geçirin.

2. Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin.

HAMURUN HAZIRLANIŞI

1. 2,5 su bardağı unu bir kaba eleyin.

2. Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın.

3. Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.

4. Hamuru yaklaşık 35-40 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

5. Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin.

6. Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin.

7. Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın.

8. Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.

9. Sosu için; tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.

10. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün. Kızarttığınız yağ mantılarını sosa batırarak afiyetle tüketin.