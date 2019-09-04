Şeker hastalarının tercihi: Yacon şurubu!

Yacon şurubunun birçok faydası bulunmaktadır. Yararları arasında, kanser riskini azaltma da bulunur. Kanserle savaşan yacon şurubu da, diğer kanser karşıtı gıdalar gibi kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyebilen antioksidanlara sahiptir. Bağırsak hastalıkları için de birçok faydası olan yacon şurubu, bağırsak bakterilerine karşı etkilidir. Kabızlığa karşı etkili olan yacon şurubu kemik kaybına karşı da etkilidir.

YACON ŞURUBUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Patates benzeri görünüme sahip olan 'yacon'dan elde edilen şurup, sağlıklı gut bakterilerini çalıştırarak sizi tok hissettiriyor, tadı ise kuru üzüme benziyor. Sindirim problemleri ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelen yacon, Güney Amerika’ya özgü bir bitkidir. Köklerinden çıkarılan şurubu, kahverengi renktedir ve tadı pekmeze benzer.

Şurup, glisemik indekste düşüktür. Bu yüzden şeker hastalarının tercih edebileceği, doğal bir tatlandırıcıdır. Şeker yerine fırınlanmış gıdalar, soslar, tatlılar ve diğer yiyecekler için kullanılabilir. Faydaları arasında, insülin direncini ve obezite riskini azaltma, kemik sağlığını iyileştirme, bağışıklığı artırma, kanseri önleme gibi özellikleri vardır.

Artmış kalsiyum emilimi kemik kaybına karşı korunmada ve kırık riskini azaltmada hayati bir rol oynar. Çalışmalar, yacon şurubunun osteoporozu önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda kemiklerdeki magnezyum konsantrasyonunu artırma yeteneği de vardır.

Yaconun yararları arasında, kanser riskini azaltma da bulunur. Kansere karşı savaşan diğer gıdalar gibi yacon şurubu da kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyebilen antioksilara sahiptir. Kimya ve Biyoçeşitlilik dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, araştırmacılar yaconun cilt kolon kanseri, beyin ve kan kanserine karşı kanser karşıtı faydalar gösterdiğini buldular.

Yacon şurubu, bağırsaktaki yararlı bakterilerin büyümesini teşvik etmeye yardımcı prebiyotikler içerir. Şurubun faydaları arasında güçlendirilmiş bağışıklık sistemi de vardır. Prebiyotikler, bağışıklığı güçlendirmeye, vücudun bakteri ve enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya yardımcı olur.