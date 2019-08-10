Vücut tipinize göre 5 farklı stil önerisi

Hepimizin vücudunda belki sevmediği veyahut kıyafet seçiminde bizi zorlayan yerler vardır. Vücut tipimizi bildiğimizde bu sıkıntı ortadan kalkar ve kombin yapmak daha kolay ve keyifli bir hal alır. Hangi parçanın bize yakışıp yakışmayacağını üzerimize denemeden öngörebilmek bize vakit dahi kazandırabilir. Yazımızda kendimize uygun kıyafet seçimi yapmakla ilgili tüyolar paylaşacağız. İnanıyoruz ki vücut tipinize göre giyindiğiniz takdirde aynadaki görüntünüz her zamankinden daha çok hoşunuza gidecek ve özgüveniniz artacaktır.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:08
10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:08
Vücut tipinize göre 5 farklı stil önerisi

ARMUT TİPİ

Ülkemizde oldukça yaygın bu vücut tipinde vücudun üst kısmı küçük, alt kısmı ise daha geniştir. Kıyafetler ne dar ne de çok bol olmalıdır. Renkli, desenli ve bol üstler göz alıcı kolyelerle kombinlenirse doğru bir seçim olur. Pantolon ve etekler koyu renk olmalıdır. A formundaki etek ve elbiseler bu vücut tipi için idealdir. Uzun ceket ve montlar da vücudun formunu düzgün kılacaktır.

DİKDÖRTGEN TİPİ

Dikdörtgen vücut tipinde vücudun alt ve üst bölgesi eşit genişlikte ve bel bölgesi ise düzdür. Kombin yaparken bol bir üst tercih ettiysek, pantolon ya da eteğimizi daha dar formda seçebiliriz. Bol veya geniş kesim etekler içinse dar formlu üstler uygun olacaktır. Uzun etekler ve uzun gömlekler birlikte kombinlendiğinde bu vücut tipine yakışacaktır. A formunda elbiseler bu vücut tipi için de uygundur.

KUM SAATİ TİPİ

Kum saati vücut şekli ideal vücut tipi olarak görülür. Bu vücut tipinde kadınlar düzgün bir proporsiyona ve ince bir bele sahiptirler. Kıyafet seçimi noktasında daha az sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Giyinirken boylarına göre seçim yapmaları yeterli olacaktır.

ELMA TİPİ

Bu vücut tipinde ise bel bölgesi geniş, alt beden ise dardır. Bel bölgesini sarmadan dar gösterecek kıyafetler seçilmelidir. İpek, keten, gabardin ve ince pamuk kumaştan bluzlar doğru birer seçim olabilir. Uzun ceketler bu vücut tipine yakışır. A formunda elbiseler bu vücut tipi için de harika bir seçim olacaktır.

TERS ÜÇGEN TİPİ

Bu vücut tipinde omuzlar geniş, bel normal, alt beden ise dardır. Bu vücut tipi için geniş omuzlu ceketler, yakası fırfırlı üstler yanlış birer seçim olur. Bol ve genişleyen pantolon ve etekler yakışacaktır. Gösterişli ve büyük aksesuarlar da dikkati üst bölgeye çekeceğinden aksesuar seçiminde dikkatli olunmalıdır.

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