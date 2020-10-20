Vücut direncini artıran Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde koronavirüse karşı vücut direncini korumak büyük bir öneme sahip. Bu noktada Akdeniz diyetini öneren uzmanlar, bu diyetin bağışıklığı güçlendirdiğini ve koronavirüs enfeksiyonunda kanın akışkanlığının düzenlenmesine yarar sağladığını belirtti. İşte Akdeniz diyeti tarifi...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, Akdeniz diyetinin faydalarını şöyle anlattı:

"Koronavirüs enfeksiyonu aslında kanın akışkanlığını bozan bir damar hastalığı. Kanın gittiği her yeri etkiliyor. Zatürre bunun önemli ölümcül komplikasyonlarından bir tanesi. Koronavirüs bir damar hastalığı diyebiliriz. Yani kan hücrelerini ve kanın pıhtılaşmasını etkiliyor. Akdeniz tipi diyet de kanın akışkanlığı ve damar hastalıkları üzerine konuştuğumuz bir beslenme tipi olduğundan kalp damar hastalıklarında oluşan damar problemlerinin çözülmesinde ve koronavirüs enfeksiyonunda kanın akışkanlığının düzenlenmesinde fazlasıyla yararlandığımız beslenme biçimi.”

PAKETLİ GIDALARA DİKKAT!

Günümüz insanının en ciddi problemlerinin başında dolaşım bozukluğunun geldiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, tüketilen gıdalara karşı uyarılarını şu şekilde paylaştı:

"Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları ölümlerin ilk nedenleri arasında yer alıyor. Bu peyderpey oluşan dolaşım bozukluklarının son raddeye gelmesi ve ölümcül sonuçlara yol açmasıyla ilerleyen bir durum. Burada aslında bizim beslenme biçimimiz kanın akışkanlığı ve dolaşımını çok etkiliyor. Paketli gıdalardan aldığımız trans yağlar, aşırı şeker yükü, tatlı içeceklerden aldığımız glikoz, fruktoz şurupları... Özellikle kırmızı etten aldığımız kolesterol içeriği çok yüksek yağlar. Bunların tümünün bozduğu mekanizma kanın akışkanlığı. Kanın akışkanlığı bozulduğunda vücudun iletim sistemi bozuluyor. Bununla birlikte bağışıklık yavaşlıyor. Çünkü vücut olanlardan an be an haberdar olup kana etkili molekülleri hızlıca gönderemiyor. Bağışıklık sisteminin temel elemanları düzenli çalışamıyor. Biz vücudumuzdaki kan dolaşımını ne kadar sağlıklı seviyeye getirirsek bağışıklığımız da o kadar yerinde ve dengeli olacak."

AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Akdeniz tipi beslenmenin başlıca besin kaynağının zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, Akdeniz diyetinin tarifini merak edenler için şu şekilde konuştu:

"Bununla birlikte sebzeler ve balık tüketimi diyette çok önemli yer tutar.

Aksine bu diyette meyveler çok fazla yer almaz. Sebzeler, balık ve zeytinyağı üzerine kurulu bir beslenme biçimidir.

Akdeniz tipi diyette kavrulmuş salça ve yağlar, ısıl işleme uğramış gıdalardan kaçınılır.

Daha çok gıdalar olduğu gibi doğal halleriyle tüketilip minimum kimyasal maddeyle temas ettirilip özüne uygun şekilde servis edilmesi esasına dayanır.

Kırmızı et tüketimi haftada 2 günü geçmemeli. Bu et de az yağlı olmalı.

Beyaz et ve balık tüketimi ise serbest. Doğal tavuk eti bulabilirseniz onu da mutlaka tüketmelisiniz. Şu an en güveniliri balık eti.

Kış sebzeleri Akdeniz diyeti için çok uygun.

Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, pırasa, ıspanak, kereviz. Bunların hepsi kök sebzeler adı verilen kategoride yer alıyor.

İçeriğindeki besin miktarları yüksek. Kan dolaşımını olumlu anlamda destekleyen, kalbe yük oluşturmayan ürünlerin bol miktarda tüketilmesini öneriyorum.

Bunların aksine muz, üzüm, tatlı mandalina, elma, armut gibi meyvelere diyetlerinde yer vermesinler."

ÖZELLİKLE BU KİŞİLER DİKKAT ETMELİ

Damar hastalığı olan kişilere uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti: