Bedeninizle tanışın: Hangi elementleri taşıyoruz?

Vücudumuzun hangi elementlerden oluştuğunu sizler için derledik. Ortalama bir erkek vücudunun yüzde 60'ını su oluşturmaktadır ve bu 42 litreye tekabül etmektedir, bunun 23 litresi hücrelerin içinde, 19 litresi ise hücre dışında yer almaktadır. Hücre dışı suyun 8,4 litresini dokular arası sıvı, 3,2 litresini ise kan plazma sıvısı oluşturmaktadır.

İŞTE VÜCUDUMUZ HANGİ ELEMENTLERDEN OLUŞUYOR

İnsan vücudu çok sayıda elementten oluşuyor. Bunların başlıca olanları hangileri? Hücrelerimizin ömrü ne kadar? Ölen hücreler ne oluyor? Hücrelerimiz yenileniyorsa neden yaşlanıyoruz?

Evet, vücudumuz en az 25 elementten oluşuyor. Ancak vücut kütlemizin yüzde 99'a yakınını 6 element oluşturuyor. Bunlar:

Oksijen %65

Karbon %18

Hidrojen %10

Nitrojen %3

Kalsiyum %1,4

Fosfor %1,1

Geri kalan yüzde 1'lik kısmı ise Potasyum, Sülfür, Sodyum, Klor, Magnezyum ve eser miktarda Bor, Krom, Kobalt, Bakır, Flor, İyot, Demir, Manganez, Molibden, Selenyum, Silikon, Kalay, Vanadyum ve Çinkodan oluşur.

Bu elementler, vücudumuzu oluşturan 37 trilyon kadar hücrenin yanı sıra, hücre zarının dışında kalan hücre dışı yapılarda da bulunur.

Ortalama bir erkek vücudunun yüzde 60'ı sudur. Bu 42 litreye tekabül eder. Bunun 23 litresi hücrelerin içinde, 19 litresi ise hücre dışında yer alır. Hücre dışı suyun 8,4 litresini dokular arası sıvı, 3,2 litresini ise kan plazma sıvısı oluşturur.

HÜCRELERİN ÖMRÜ NE KADAR?

Vücudumuzdaki hücreler ortalama 7-10 yılda bir yenilenmekle birlikte, her hücrenin ömrü aynı uzunlukta değildir.

Nötrofil hücrelerinin ömrü (kandaki bir tür akyuvar) sadece iki gün iken, göz lensinin ortasında yer alan hücreler ömür boyu bizimledir. Hatta beyin hücrelerinin ömrü bizimkinden çok daha uzundur.

2013'te araştırmacılar yaşlı farelerden aldıkları nöronları daha uzun ömürlü sıçanlara nakletmiş ve iki fare ömründen çok daha uzun yaşadığını görmüştü.

İşte bazı hücrelerin ömrü:

Beyin hücresi: 200+ yıl

Göz lensi hücresi: Ömür boyu

Yumurta hücresi: 50 yıl

Kalp kası hücresi: 40 yıl

Bağırsak hücresi: 16 yıl

Kas hücresi: 15 yıl

Yağ hücresi: 8 yıl

Hematopoetik (kan yenileyici) kök hücre: 5 yıl

Karaciğer hücresi: 10-16 ay

Pankreas hücresi: 1 yıl

ÖLEN HÜCRELER NE OLUR?

Vücudumuzun dışında veya sindirim sistemimizde yer alan hücreler öldüğünde vücuttan atılır.

İçerdeki ölü hücreler ise vücudumuzu hastalıklardan koruyan akyuvarlar tarafından tüketilir. Ölü hücrelerden sağlanan enerjinin bir kısmı yeni akyuvar hücrelerinin yapımında kullanılır.

HÜCRELERİMİZ YENİLENİYORSA NEDEN YAŞLANIYORUZ?

Vücudumuzda akyuvar hücreleri gibi kimi hücreler sadece birkaç saat yaşarken, deri hücreleri birkaç hafta beyin hücrelerinin çoğu da on yıllarca yaşar.

Ancak birçok hücre yenilense de, bunun gerçekleşmesini sağlayan süreçlerde zamanla aksamalar olur. Hücre üretimi için talimatları taşıyan DNA'lar zamanlar hasar görür ve hücre bölünmesini engeller. İşte bu duruma yaşlanma diyoruz.