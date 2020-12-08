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08 Aralık 2020 Salı 16:56 | Son Güncelleme:

Volovan ile yemek ve tatlı tarifleri

Volovan ile yemek ve tatlı tarifleri

Volovan hem tatlılarda hem de yemeklerde kullanılan içi boş milföy hamurudur. Volovan ile etli sebzeli yemekte yapabilirsiniz meyvelerle tatlı da yapabilirsiniz. İşte volovan tarifi ve malzemeleri...

Volovan tarifi için milföy hamuru ve yumurta gerekiyor. 2 milföyü su bardağı ile yuvarlak kesin. Bir milföyün ortasını ufak bir kapak ile kesin. Ortası delik olan milföyü diğerinin üzerine koyun. Böylece milföyün ortası malzeme koyacak kadar boş olacak. İki milföyden bir volovan çıkıyor. Üzerlerine yumurta sürülüp fırına verin. Üzeri kızarınca et, sebze koyup üzerine kaşarla fırına tekrar sürebilirsiniz.

VOLOVAN İLE NE YAPILIR?

Fırından çıkan volavanlar soğuyunca meyve ve çikolata sosla da süsleyebilirsiniz. Yemek yapmak isteyen mantar sotede de kullanabilir.

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