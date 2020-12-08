Volovan ile yemek ve tatlı tarifleri

Volovan tarifi için milföy hamuru ve yumurta gerekiyor. 2 milföyü su bardağı ile yuvarlak kesin. Bir milföyün ortasını ufak bir kapak ile kesin. Ortası delik olan milföyü diğerinin üzerine koyun. Böylece milföyün ortası malzeme koyacak kadar boş olacak. İki milföyden bir volovan çıkıyor. Üzerlerine yumurta sürülüp fırına verin. Üzeri kızarınca et, sebze koyup üzerine kaşarla fırına tekrar sürebilirsiniz.



VOLOVAN İLE NE YAPILIR?



Fırından çıkan volavanlar soğuyunca meyve ve çikolata sosla da süsleyebilirsiniz. Yemek yapmak isteyen mantar sotede de kullanabilir.