Vitrinde hangi ürünler moda? İşte haftanın moda trendleri

Vitrinde moda olan ürünler konuşuluyor. Haftanın moda trendlerini vatandaşlar takip ediyor. Hangi ürünün, hangi ürünlerle kombin olacağı belirleniyor.

YENİ İNCİ İLE EV RAHATLIĞINDA MODA

Pofuduk sabahlıklardan rengarenk pijamalara kadar konfor ve rahatlık için tüm detayları düşünen Yeni İnci’nin koleksiyonunda bu yılın modası ekoseler ve tüm ailenin bir örnek giyindiği aile kombinleri göze çarpıyor. Dantelli ve incili şık tasarımlar ise geleneksel tarzı benimseyenler için koleksiyonda yerini alıyor.

MİNİK ADIMLAR YENİ SEZONA HAZIR

Camper, sonbaharın ışıltısını günlük stillere yansıtıyor. İlk adımlarını atan ufaklıklar için tasarlanmış “First Walkers” koleksiyonu yüksek güvenlik ve kalite standartlarını karşılayan eğlenceli ve esnek stiller sunuyor.

UÇAN CEKETLER DAMAT’TAN

Damat’ın inovatif kumaşlardan ürettiği gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler satışa çıktı. ‘Yeni lüks’ün kumaşa bürünmüş halini yansıtan ‘ultra hafif’ ceketler, takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE ÖZEL BAKIM SETİ

Sinoz, mevsim geçişlerinde belirginleşen aşırı kuru veya yağlı cilde duru bir görünüm kazandıracak bakım setini sunuyor. Ciltte yazdan geriye kalan yağ bezeleri ve siyah noktaları dipten arındırıyor.

BU SAATLER HEM ÇOK ŞIK HEM ÇOK AKILLI

Saat&Saat’in GEN 4 ya da 4. Jenerasyon olarak tanımlanan Skagen Connected’ın uniseks modeli Falster, çelik kasası ve hasır bileziğiyle yalınlığın cazibesini yansıtıyor.

YENİ SEZONA RETRO DOKUNUŞLAR

Koton 2019/20 Sonbahar-Kış sezonuna zengin renk, desen ve model seçenekli pantolon ve bluz tasarımlarıyla merhaba diyor. Tasarımlarda ince çizgili ekose, 70’li yıllardan ilham alan geometrik desenler, hayvan derisi desenleri ve puantiyeler yer alıyor.