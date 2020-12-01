Vitamin eksikliği olanlar Kovid-19 açısından daha riskli

Koronavirüs salgın tehlikesi devam ederken özellikle riskli hastalar için uyarıda bulunan uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, bilimsel araştırmalarda vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerinin günlük tavsiye edilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmesinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) viral yükünü ve hastanede kalış süresini azaltarak seyirde yararlı bir etkiye sahip olabileceğinin öne sürüldüğünü belirtti.

AA'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tanoğlu, Kovid-19'un 2020'ye damgasını vurmuş ve tüm dünyayı etkilemiş olan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

KOVİD-19'DAN KORUNMAK VE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT



Kovid-19'dan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için yapılması gerekenleri de anlatan Tanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, sağlıklı yaşam tarzına ilave olarak doğal beslenmenin Kovid-19'a karşı koruyucu ve destekleyici rol oynayabileceğini vurguladı. Vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerinin günlük tavsiye edilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmesinin Kovid-19 hastalığının viral yükünü ve hastalığa bağlı hastanede kalış süresini azaltarak hastalık seyrinde yararlı bir etkiye sahip olabileceği öne sürülmüştür. Çünkü bu bahsi geçen vitamin ve mineraller antioksidan özellikleri ve immünomodülatör, yani vücudun kendi bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bağışık yanıtı arttıran etkileriyle tanınmaktadırlar. Diğer bir deyişle bu vitamin ve minerallerin beslenmeyle alımındaki eksiklikler, bağışıklık fonksiyon bozukluğuna neden olabilir ve Kovid-19 enfeksiyonuna yatkınlığı artırabilir."

Doç. Dr. Tanoğlu, vitamin ve minerallerin beslenmeye ilintili yetersizliğinin, daha çok ileri yaştaki bireylerde ve kronik hastalıklara bağlı beslenme bozuklukları olanlarda gözlendiğini, bu durumun Kovid-19 açısından artan risk oluşturduğunun bilimsel olarak öne sürüldüğünü ve bunlara ilave olarak bu durumun hayati tehlike riskini arttırdığının düşünüldüğünü vurguladı.

VİTAMİNLERE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Ancak dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenilmediği ve hayat tarzı değişiklikleri yapılmadığı sürece genç yaştaki bireylerin de hastalığın zararlı etkilerine karşı savunmasız hale geldiğine işaret eden Tanoğlu, şu bilgileri verdi: