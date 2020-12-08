Vişne reçeli nasıl yapılır? Evde kolay vişne reçeli tarifi, püf noktası ve yapımı

Vişne reçeli, yapmak isteyen kişiler, not defterlerine tarifi eklemek için arama yapıyor. Kahvaltı sofralarımızda yer alan reçel türlerinden biri olan vişne reçeli yaparken, vişnelerin olgun ve iri olması püf noktası arasında yer alıyor. Vişne reçeli nasıl yapılır? Evde kolay vişne reçeli tarifi ve yapımı...

VİŞNE REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram vişne 1 kilogram toz şeker Yarım limonun suyu 2 adet kuru karanfil

VİŞNE REÇELİ NASIL YAPILIR?

Vişneleri dilerseniz ayıklayabilir ya da çekirdekli bırakabilirsiniz.

Vişnelerin yarısını tencereye alın ve şekerin yarısını üstüne dökün.

Kalan vişneyi de şekerin üzerine koyun ve son olarak şekerin tamamını vişnelerin üstüne yayın.

Tencerenin kapağını kapatın ve birkaç saat sulanması için bekletin.

Eğer yeteri kadar sulanmadıysa biraz su ilavesi yapabilirsiniz.

Vişneler suyunu saldığında ocağa alın.

Aroma vermesi için karanfili tencereye ekleyerek kısık ateşte reçeli kaynatmaya başlayın.

Reçel kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

Kıvam aldıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Sıcak sıcak kavanozlara koyun.

Reçeliniz hazır.