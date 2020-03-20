Virüslere karşı meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı?

Sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı? Mutfakta temizlik nasıl olmalı? gibi sorular merak ediliyor. Koronavirüsle mücadelede en önemli önlemlerin başında hijyen geliyor. Bu noktada mutfakta meyve sebzelere yönelik temizlik büyük role sahip.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Erbaycu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hijyenin önemine işaret ederek, "Özellikle marketlerdeki sebze ve meyvelerin, hasta birisinin dokunduğu düşünülerek bol suyla yıkadıktan sonra tüketilmesi gerekir." dedi.

Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı, göğüs hastalıkları uzmanı da olan Prof. Dr. Erbaycu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde geçen aralıkta belirlenen virüsün ardından Türkiye'deki bakanlıkların toplum sağlığını korumak adına hızlı ve radikal kararlar aldığını söyledi.

Türkiye'de vakaların artmasının beklenen bir süreç olduğunu dile getiren Erbaycu, "Türkiye, çok hızlı şekilde tanı testi geliştirerek, vatandaşlarımıza ücretsiz test uygulamalarına başladı. Burada en önemli şeylerden biri, hasta vakanın bir an evvel tespit edilmiş olması. Bu konuda ülkemizde oldukça güzel çalışmalar yapıyor. Mesela İngiltere seri bağışıklama ile başlamak istedi, sonra geri adım attı. Bazı Avrupa ülkeleri bu işi çok önemsemedi. Bunu kendileri de itiraf ediyor." diye konuştu.

Erbaycu, koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Virüs özellikle bir kişinin öksürmesi ve hapşırmasıyla havada asılı kalarak, yakınındaki kişilerin enfekte olmasını sağlıyor. "Hasta kişi cildinde virüsü taşıdığından, dokunduğu alanlarda virüs bir süre yaşayabiliyor. Ellerimizi mutlaka sabunla yıkamalıyız. Bulunduğumuz yerlerin iyi havalandırılması çok önemli. Özellikle marketlerdeki sebze ve meyvelerin, hasta birisinin dokunduğu düşünülerek bol suyla yıkandıktan sonra tüketilmesi gerekir. Bu sayede virüsün bulaşması engellenebilir."

Virüsün yayılmasını önlemede dezenfeksiyonun önemine işaret eden Erbaycu, "Son günlerde "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretilen bazı dezenfeksiyon maddeleri piyasaya sürülüyor. Dezenfeksiyonda özellikle kokusuyla çok fazla insanları rahatsız etmeyecek ürünler olması lazım. Özellikle kokusu olan ürünler astım ve alerji gibi solunum hastalıkları olanları rahatsız edebilir. 'Çok iyi kokan bir şey iyi dezenfekte ediyor.' anlamı çıkmaz. Vücut yüzeyinde de tahrişe neden olabilir. Mutlaka standartlaştırılmış ürünlerle hazırlanan tescilli dezenfektanların kullanılması gerek." dedi.

Erbaycu, akciğer sağlığını korumak için insanların uzun vadede dengeli beslenmesi, egzersiz yapması, sigara içmemesi ve hava kirliliğine maruz kalmaması gerektiğini kaydetti.