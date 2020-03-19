Virüslere karşı etkili: Ballı sütlü ayva kürü
Koronavirüse karşı doğal besinler araştırılıyor. Bazı besinler hem vücut direncini artırıyor hem de virüslerle savaşıyor. Bunlardan biri de mucizevi karışım: Ballı sütlü ayva kürü. İşte tarifi…
Koronavirüse karşı vücut direnci için doğal karışımlar merak ediliyor. Vücut direncinin hastalıklara karşı ayakta tutmak istiyorsanız ballı sütlü ayva kürünü mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
Ayva
Bal
Süt
YAPILIŞI
Bir kavanoza bal dökün. Sonra ayvayı soyun küp küp doğrayın ve çekirdeklerini ayırın. Ardından önce ayvanın çekirdeklerini sonra da küp küp doğradığınız ayvaları kavanozun içine atın. Sütü kaynatın. Soğuduktan sonra ılık hâline gelince bir bardak sütü kavanozun içine dökerek karıştırın.
Kavanozun kapağını kapatın ve 2 saat bekletin. Ardından kaşıkla yiyebilirsiniz.
Afiyet olsun…