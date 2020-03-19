Virüslere karşı etkili: Ballı sütlü ayva kürü

Koronavirüse karşı vücut direnci için doğal karışımlar merak ediliyor. Vücut direncinin hastalıklara karşı ayakta tutmak istiyorsanız ballı sütlü ayva kürünü mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Ayva

Bal

Süt

YAPILIŞI

Bir kavanoza bal dökün. Sonra ayvayı soyun küp küp doğrayın ve çekirdeklerini ayırın. Ardından önce ayvanın çekirdeklerini sonra da küp küp doğradığınız ayvaları kavanozun içine atın. Sütü kaynatın. Soğuduktan sonra ılık hâline gelince bir bardak sütü kavanozun içine dökerek karıştırın.

Kavanozun kapağını kapatın ve 2 saat bekletin. Ardından kaşıkla yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun…