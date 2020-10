Virüsle baş eden güçlü vitaminler

Grip ve soğuk algınlığının arttığı bugünlerde bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek büyük bir öneme sahip. Koronavirüs salgın sürecinde doğru beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar, haftada en az iki kez balık ve süt grubu tüketmeyi önerdi.



İHA'ya açıklamalarda bulunan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bugünlerde, bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesiyle mevsimsel hastalıklardan korunarak sağlıklı yaşamın mümkün olduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı beslenmenin bu tür rahatsızlıklara karşı en önemli savunma silahı olduğunu vurguladı.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRMAK İÇİN A, C VE E VİTAMİNLERİ İLE SU ÇOK ÖNEMLİ



Bağışıklık sisteminin insan vücudunun kendini koruma mekanizması olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Uzel, şu önerilerde bulundu:

“Vücut bu mekanizma ile antijenlere karşı antikor üretmektedir. Bağışıklık sistemi doğal ya da kalıtsal olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin önemli olduğu kadar uyku düzenine dikkat edilmesi, egzersiz yapılması, vücudu yoracak stres, huzursuzluk faktörlerinden uzak durulması ve aynı zamanda yeteri kadar su tüketilmesi gerekmektedir. Her şeyin fazlasının zarar getirebileceğinden hareketle suyun da fazlası zararlıdır. Aşırı miktarda su tüketimi vücutta birtakım aksaklıklara neden olabilir. Bu nedenle vücudun gerektirdiği kadar su alımı yeterli olacaktır. Vücut direncini artırmak için A, C ve E gibi vitamin gruplarını içeren besinler tüketilebilir. Bu vitamin gruplarından E vitamini antioksidan özellik ihtiva eder, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, yağlı tohumlar, hamsi, somon, uskumru, sardalye, ton balığı gibi balık türleri, tahıllar, kırmızı et, yumurta, tereyağı, zeytinyağı gibi besinlerde bol miktarda bulunur. E vitamini sadece vücut direncini artırmakla kalmaz, antioksidan özellikli besin gruplarını içerdiği için A vitamininin okside olup bozulmasını önler.”