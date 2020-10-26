Virüsle baş eden güçlü vitaminler

Grip ve soğuk algınlığının arttığı bugünlerde bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek büyük bir öneme sahip. Koronavirüs salgın sürecinde doğru beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar, haftada en az iki kez balık ve süt grubu tüketmeyi önerdi.



İHA'ya açıklamalarda bulunan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bugünlerde, bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesiyle mevsimsel hastalıklardan korunarak sağlıklı yaşamın mümkün olduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı beslenmenin bu tür rahatsızlıklara karşı en önemli savunma silahı olduğunu vurguladı.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRMAK İÇİN A, C VE E VİTAMİNLERİ İLE SU ÇOK ÖNEMLİ



Bağışıklık sisteminin insan vücudunun kendini koruma mekanizması olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Uzel, şu önerilerde bulundu:

“Vücut bu mekanizma ile antijenlere karşı antikor üretmektedir. Bağışıklık sistemi doğal ya da kalıtsal olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin önemli olduğu kadar uyku düzenine dikkat edilmesi, egzersiz yapılması, vücudu yoracak stres, huzursuzluk faktörlerinden uzak durulması ve aynı zamanda yeteri kadar su tüketilmesi gerekmektedir. Her şeyin fazlasının zarar getirebileceğinden hareketle suyun da fazlası zararlıdır. Aşırı miktarda su tüketimi vücutta birtakım aksaklıklara neden olabilir. Bu nedenle vücudun gerektirdiği kadar su alımı yeterli olacaktır. Vücut direncini artırmak için A, C ve E gibi vitamin gruplarını içeren besinler tüketilebilir. Bu vitamin gruplarından E vitamini antioksidan özellik ihtiva eder, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, yağlı tohumlar, hamsi, somon, uskumru, sardalye, ton balığı gibi balık türleri, tahıllar, kırmızı et, yumurta, tereyağı, zeytinyağı gibi besinlerde bol miktarda bulunur. E vitamini sadece vücut direncini artırmakla kalmaz, antioksidan özellikli besin gruplarını içerdiği için A vitamininin okside olup bozulmasını önler.”

VİTAMİNLER KADAR MİNERAL DENGESİ DE SAĞLANMALI



Bağışıklık sistemine destek olarak aynı zamanda çinko, selenyum, magnezyum gibi mineralleri içerek gıdalardan takviye alınabileceğini kaydeden Ruhan Aşkın Uzel, “Bu nedenle vitamin dengesi kadar mineral dengesi de önemli. Mineral grubundan kalsiyum ve fosfor, sırasıyla mevsiminde haftada en az iki kez tüketilecek balıktan ve süt grubu ürünlerden alınabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olabilecek gıdalara ek olarak pekmez, keçiboynuzu, yaban mersini, kakao, soğan, sarımsak, somon, ceviz, böğürtlen, karalahana, yeşil çay, bal, zencefil ve diğer fermente gıdalar sayılabilir.” diye konuştu.

HALSİZLİĞİ GİDERMEK İÇİN PROTEİN VE KARBONHİDRAT



Yaşanabilecek halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat içeren gıdaların uygun miktarda tüketiminin önemli olduğunu da dikkat çeken Uzel, şu şekilde konuştu: