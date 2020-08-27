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  3. Virüse yakalanan kadın sayısının az olmasının sebebi ortaya çıktı
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:22 | Son Güncelleme:

Virüse yakalanan kadın sayısının az olmasının sebebi ortaya çıktı

Virüse yakalanan kadın sayısının az olmasının sebebi ortaya çıktı
AA

ABD'de yürütülen bir çalışmada, kadınların, virüsleri ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip bulunduğu gözlendi. Kadınlar ve erkekler arasındaki bağışıklık sisteminin farklarını ortaya koyan araştırma haberimizde.

Koronavirüs salgın süreci erkek ve kadınları farklı şekilde etkiledi. ABD’de yürütülen bir çalışmada, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip bulunduğu gözlendi.

AA'da yer alan habere göre ABD’de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.

Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumda kadın ve erkeklerin farklı tedavilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki, "Erkekler ve kadınlar gerçekten Kovid-19'a karşı farklı bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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