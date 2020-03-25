Virüse karşı online terapi dönemi başladı! Online terapi nasıl yapılır?

Koronavirüs günlerinde virüs psikolojisine karşı görüntülü terapi almak isteyen aileler “online terapi” metodunu araştırıyor. Online terapi nedir? Görüntülü terapi nasıl olur? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs ev günlerinde eşler hiç olmadığı kadar birbiri ile vakit geçiriyor. Bu süreçte bazı aileler zorlanıyor. Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği Başkanı Ferhan Bıçakçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden görüntülü evlilik terapilerinin arttığını belirtti.

Mor Papatya'ya özel açıklamalarda bulunan Psikolog Derya Yalçınkaya, bugünlerde krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti. Ailelerdeki anlaşmazlıklara da dikkat çeken Yalçınkaya şöyle konuştu:

“Eşler hiç olmadığı kadar birbirleri ile vakit geçirmek zorunda kaldıklarından bazı aileler bu süreç de çok zorlanıyor olabilir. Yaşanılan zor günlerden dolayı aşırı korkuda ya da panikte olma hâlleri fazla olduğundan, durumu nesneleştirmek isteyenler var olan olumsuzluklara daha fazla takılıp kalabiliyor. Örneğin, bugüne kadar eşinin hareketlerini görmemezlikten gelen çift, yaşadığı korku ve panik ile daha detaycı ve daha tahammülsüz hissedebilir, bu yüzden de tartışmalar artış gösterebilir. Çiftler bu sürecin geçici bir dönem olduğunu bilip ‘iyi günde kötü günde birlikteyiz’ sözlerini hatırlamalıdır.”

BU SÜREÇTE TERAPİ İHTİYACI DUYULABİLİR

Evde kalma sürecinde çiftlerin bazı sorunları da çözebileceğini aktaran Yalçınkaya, “Belki de kendileri ile kalıp aile terapisi desteğine başvurmaları gerektiğini fark edecekler. Bugüne kadar görülmeyen ancak sorun olan gerçekler ile terapist eşliğinde yüzleşmek sağlıklı bir adım olacaktır. Karşılıklı konuşabilecek sakinlikte olduklarında iletişime geçmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki her sorunun bir çözümü vardır. Doğru iletişim teknikleri hakkında bilgilenerek konuşma sağlanırsa çoğu probleme sonuç bulduklarını gözlemlemiş olacaklardır. “ ifadelerini kullandı.

Uzman psikolojik danışman ve aile terapisti Bıçakçılar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı "Evde kal" kampanyalarının başladığını hatırlattı.

Sağlığını korumak isteyen milyonlarca insanın evinde ailesiyle zaman geçirdiğini, bu durumun bir süre sonra insan psikolojisini zorlayan etkiler ortaya koyabildiğini ifade eden Bıçakçılar, "Uzun süre, sınırlı bir ortamda ve kaygı dolu psikolojiyle evde birlikte yaşamak bazı aileleri zorluyor. Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 10 gündür birçok aileyle görüntülü görüşme seansları yapıyoruz. Görüntülü görüşme seansları henüz yeni olmasına rağmen hızla artıyor." dedi. Evde gerginlik yaşayan ailelerin görüntülü görüşme için aradığını anlatan Bıçakçılar, bazen bireysel bazen de eşlerle internet üzerinden görüşmeler yaptıklarını bildirdi.